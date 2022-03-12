Diyarbakır kırsalında karla mücadele çalışması Yoğun kar yağışında kapanan 337 kilometre kırsal mahalle grup yolu açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışında 337 kilometre kırsal mahalle grup yolunu açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri karın yağdığı ilk andan itibaren kırsal mahallelerde karla yoğun bir şekilde mücadele veriyor. Vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşım ağlarının açık tutulması için gece gündüz çalışan ekiplerin nöbeti sürüyor. Kulp, Lice, Hani ve Çüngüş’te 18 araç, 32 personelle 24 saat esasına göre çalışan Büyükşehir Belediyesi, 337 kilometre kırsal mahalle grup yolunu açtı.

Ekipler, 19 kırsal mahallenin yolunu açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.