Diyarbakır'daki PKK/KCK operasyonunda 2 kişi yakalandı

Şeyhmus ÇAKAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, PKK/KCK'ya katıldıkları ve şehir merkezine dönüp, terör örgütünün talimatlarıyla hareket ettikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütüne katıldıkları, şehir merkezine dönerek, örgüt mensuplarının verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri belirlenen 2 kişinin adresleri tespit edildi. 1'i kadın 2 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda F.B. ve H.Y., yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen H.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, F.B. adlı kadın ise adli kontrolle serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN
2022-03-12 16:17:14
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