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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir belediyesi lise öğrencilerine ücretsiz diyar kart dağıttı

İHA

Yenişehir belediyesi lise öğrencilerine ücretsiz diyar kart dağıttı

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından ilk kez hayata geçirilen 13 maddelik ‘Yanıbaşınızdayız’ sosyal destek projesi devam ediyor. Belediye ilçede ikamet eden lise öğrencilerine, ulaşım desteği olarak ücretsiz diyar kart verdi.
Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci’nin talimatları ile 2022 yılının ilk haftası üniversite öğrencilerine gıda, lise öğrencilerine ulaşım, öğrencilere kırtasiye, sınavlara hazırlık soru bankası, ihtiyaç sahiplerine gıda, yeni doğan bezi, sosyal market, öksüz ve yetimlere giyim, engelli bakım hizmeti, yaşlı bakım hizmeti, yeni evli çiftlere mobilya desteği ve sosyal taksi desteğinin bulunduğu ‘Yanıbaşınızdayız’ projesi hayata geçirilmişti.
Yenişehir ilçesinde ikamet eden öğrencilerin çeşitli nedenlerden ötürü eğitimden geri kalmamaları için ‘Yanıbaşınızdayız’ projesi kapsamında lise öğrencilerinin ulaşım desteği başvurularıyla açıklamada bulunan Kaymakam Beşikci, "Hayata geçirdiğimiz, ‘Yanıbaşınızdayız’ projemize başvuran 6 bin 500 vatandaşımızın personelimiz tarafından detaylı incelemeleri yapıldı. Yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz sonucunda okul ile evi arasındaki mesafenin çok uzak olup, okula gitmekte zorlandığını tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi Lise öğrencilerimize ‘Yanıbaşınızdayız’ projemiz kapsamında Diyar Kartları olanların kartlarına yol ücretlerini yatırdık, olmayan öğrencilerimize de yeni kart çıkartarak hediye ettik. Öğrencilerimize kartlarını sağlıklı günlerde kullanmalarını diler, başarılarının daim olmasını temenni ederim" dedi.

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