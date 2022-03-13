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Aranan hükümlü, 2 yıl sonra yakalandı

DHA

Aranan hükümlü, 2 yıl sonra yakalandı


Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan Ş.D. jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2 yıldır 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan ve 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D.'nin Yenişehir ilçesinde saklandığı bilgisine ulaştı. Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Ş.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL
2022-03-13 11:40:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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