Aranan hükümlü, 2 yıl sonra yakalandı

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Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan Ş.D. jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2 yıldır 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan ve 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D.'nin Yenişehir ilçesinde saklandığı bilgisine ulaştı. Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Ş.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL

2022-03-13 11:40:27



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