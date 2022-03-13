Uyuşturucu ticaretinden 13 yıl hapis cezası alan hükümlü JASAT tarafından yakalandı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinden 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) titiz çalışması sonucu 2 yıl sonra yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve iki yıldır firari olan Ş.D., Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.