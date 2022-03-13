Yenişehir Belediyesinden 65 yaş ve üzeri vatandaşa evde bakım hizmeti

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı 65 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinden ziyaret ederek evde bakım hizmeti veriyor.

Merkez Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ilçede hayata geçirilen Yaşlı Destek Programı (YADES) Projesi kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara evde bakım hizmeti vererek tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Evde Bakım Hizmeti'ne gereksinim duyan 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinde tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Beşikci, "Evde bakım hizmeti ile 65 yaş ve üstü evde yalnız yaşayan, evde kişisel temizliklerine yardımcı olabilecek başka bir yakını bulunmayan vatandaşlarımızın ev temizliği ve kişisel bakımları için YADES Projemiz kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde Evde Bakım Birimimizi kurduk" dedi.



“Ekipte, hemşire, kuaför, sosyal hizmet uzmanı ve temizlik elemanları bulunuyor”

Başkan Beşikci, "Evde bakım birimimizde görevli hemşiremiz yaşlılarımızın şeker, tansiyon ve ateş ölçümlerini düzenli olarak yaparak, gerek gördüğünde hastaneye sevkini yapıyor. Kuaförümüz yaşlılarımızın saç, tırnak ve cilt bakımlarıyla ilgilenirken, ev temizliğinden sorumlu olan çalışanımız evi temizliyor. Sosyal hizmet uzmanımız, yaşlılarımız ve yakınlarıyla gerekli görüşmeleri yapıp, rapor tutuyor. Her hafta bir psikoloğumuz değerli büyüklerimize gerekli sosyal ve psikolojik desteği sağlarken, bir çalışanımız yaşlımızın evindeki fiziksel eksiklikleri tespit ederek gerekli boya, tamirat gibi ihtiyaçları gidermeye çalışıyor. Ayrıca yaşlımızın banka, hastane ve kamu kurum ve kuruluşlara ulaşımlarını da sosyal taksilerimizle ücretsiz sağlıyoruz. Kültürümüzün taşıyıcıları ve evlerimizin başköşelerinde ağırladığımız koca çınarlara hizmet etmek boynumuzun borcudur. Onları ikinci baharlarında yalnız bırakmayacağız ve belediye olarak elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.