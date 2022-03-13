Evde kilitli kalan iki kardeş için itfaiye seferber oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kilitli evde mahsur kalan iki kardeşin imdadına yetişti.

Merkez Kayapınar ilçesi 500 Evler Mahallesi’nde bir binanın 5. katında annelerinin evde yalnız bıraktığı çocuklar, kapıyı açmaya çalışırken kendilerini kilitleyerek evde mahsur kaldı. Komşuların bildirmesi üzerine olay yerine gelen anne de kapıyı açamayınca İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden ekipler, yaşları 1,5 ve 9 olan iki çocuğu yangın merdiveniyle balkondan alarak kurtardı. İtfaiye ekiplerince ailelerine teslim edilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.