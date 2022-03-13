Diyarbakır’da su samuru yol kenarında ölü bulundu

Diyarbakır’da bir su samuru yol kenarında ölü bulundu.

DiyarbakırMardin karayolunun 20'inci kilometresindeki Karaköprü mevkiinde vatandaşlar, yol kenarında ölü bir su samuru buldu. Daha önce Diyarbakır’ın tarihi surlarının bitişiğinde UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nden geçen Dicle Nehri'nde su samuru görüntülenmişti.

Etçil ve memeli bir hayvan olan su samurunun nesilleri tükenme tehlikesi altında olduğu için avlanması ve yakalanması yasak.

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