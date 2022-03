Sarıgül Diyarbakır´da; evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

Selim KAYA/ Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Rusya´nın Ukrayna saldırısıyla ilgili olarak, "Putin ve Biden yüzünden masum siviller, çocuklar ölüyor, bir ülke mahvoluyor. TDP; Amerikacı, NATO´cu, Avrasyacı, şucu, bucu değildir. TDP, vicdanın ve halkın sesidir. TDP, 'silahlar gitmeli, barış gelmeli' diyen bir partidir. TDP, silah tüccarlarının yanında değil, halkın yanındadır" dedi.

Partisinin 'Güneydoğu Bölge Toplantısı' için Diyarbakır'a gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, düğün salonunda partililerle bir araya geldi. Bölge halkının siyasete alet edildiğini belirten Sarıgül, "Bölge halkı, çözüm süreçleri, referandum paketleri, kelime oyunları ve ikiyüzlü siyaset arasında kaldı. Hükümetler değişti, ülkeyi yönetenler değişti, partilerin adı değişti ama bölgede hiçbir şey değişmedi. Bunu ancak biz değiştireceğiz. TDP, barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını, bireyin mutluluğunu, kültürlerin barış içerisinde yaşamasını savunan bir partidir. Bize göre her işin başı barıştır. Barışın olduğu yerde huzur vardır. Onun için Türkiye´yi barışa barışa büyüteceğiz, barışa barışa değiştireceğiz" diye konuştu.

'PUTİN VE BİDEN YÜZÜNDEN MASUM SİVİLLER ÖLÜYOR'

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile ilgili konuşan Sarıgül, "Amerika Başkanı Biden, Ukrayna'nın yok olması pahasına da olsa Rusya'yı çökertmek istiyor. Trump, 'Önce Amerika' dedi. Amerika'nın güçlenmesini istedi. 'Amerika, dünyaya yeni baştan dönüyor' diye gelen Biden, Amerika'yı dünyanın jandarması yapmak için adeta düğmeye bastı. Önündeki engel neydi Biden'in? Rusya ve Çin. Ukrayna kurban seçildi. NATO aparat olarak kullanıldı. Putin'in hırsından yararlandılar. Putin'i adeta tahrik ettiler. Ukrayna, Rusya tarafından işgal edilmeye devam ediliyor. Putin ve Biden yüzünden masum siviller, çocuklar ölüyor, bir ülke mahvoluyor. TDP, Amerikacı, NATO´cu, Avrasyacı, şucu, bucu değildir. TDP, vicdanın ve halkın sesidir. TDP, 'silahlar gitmeli, barış gelmeli' diyen bir partidir. TDP, silah tüccarlarının yanında değil, halkın yanındadır" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin enerjisinin azaldığını söyleyen Sarıgül, "AK Parti´den artık hayır gelmez. Çürük tahta mıh tutmaz. AK Parti artık Türkiye´nin hiçbir sorununu çözemez. Çözebilselerdi 20 yıldır çözerlerdi. Elektrik faturaları canları yakıyorsa sorumlusu AK Parti'dir. Yoksulluk varsa, işsizlik varsa, her şeye her gün zam geliyorsa sorumlusu AK Parti'dir. Yapamayan gider, yapacak olan gelir. TDP ne yapacağını bilen, nasıl yapacağını bilen vicdanı ve ehil kadroları olan bir partidir. Yapmamız gereken üretmektir. Sadece eleştiren bir parti değiliz. Çiftçiye alım garantisi vereceğiz. Çiftçilerin bankalara, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizlerini sıfırlayacağız. İlaç, mazot, gübre ve yem maliyetlerini düşüreceğiz. Biz iktidara gelirsek bu ülkede ekilmedik bir karış toprak bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

HDP ÖNÜNDE EVLAT NÖBETİ TUTUN AİLELERİ ZİYARET ETTİ

Partililerle birlikte daha sonra Sur ilçesindeki Gazi Caddesi´ne geçen Sarıgül, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Daha sonra, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önündeki evlat nöbetini 923 gündür sürdüren ailelere destek ziyaretinde bulundu. Burada anne ve babalarla tek tek görüşen Sarıgül, TDP´nin barış partisi olduğunu söyledi. Sarıgül, şunları kaydetti:

"Türkiye´de ve dünyanın her noktasında silahlar gitsin barış gelsin diye mücadele veriyoruz. Bu coğrafyadaki bu olumsuzluklar tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin tezgahıdır. Türkiye´de Kürt yurttaşlarımız ve Türk yurttaşlarımız kardeştir. Kalleş olan Amerika´dır. Kesinlikle Kürt anasının ve Türk anasının gözyaşları aynı, sadece göz renkleri farklıdır. Biz bu coğrafyada barışın gelmesi için ve evlatların evlerine dönmesi için elimizden gelen bütün diplomatik temasları yapacağız. Bizim kuruluş amacımız Dünya´da barışı sağlamaktır. Biz bayrağımıza bağlı olan, toprağımıza bağlı olan, inançlarımıza saygı gösteren her yurttaşımızla din farkı, dil farkı, ırk farkı, kültür farkı, mezhep farkı gözetmeksizin inşallah beraber olmaya devam edeceğiz." (DHA)



