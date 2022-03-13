Çınar ilçesinde eğitime kar tatili

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile eğitime bir gün ara verildi.

Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarım, Karacadağ bölgesinde yoğun kar yağışı sebebiyle tüm ilçe genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara veriyoruz. İyi tatiller" ifadelerine yer verdi.

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