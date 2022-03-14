Dicleli gençler Akademi Lise ile üniversiteye hazırlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle ilçesindeki gençlerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla Akademi Lise’yi hizmete açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, ilçede üniversiteye hazırlanan gençlere destek olmak ve uygun ders çalışma ortamı oluşturmak için harekete geçti.

Dicleli gençleri üniversite sınavlarına ücretsiz olarak hazırlayacak olan 800 öğrenci kapasiteli Akademi Lise, 12’inci sınıflara devam eden ve mezun öğrencileri Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavlarına hazırlarken 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise destek eğitimi veriyor.

Üniversiteye hazırlık temel derslerinin yanı sıra öğrencilere soru çözme konusunda da yardımcı olan Dicle Akademi Lise, gençlerin sınav stresini atması ve kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerine yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenleniyor.



“Kütüphaneden bilgisayar sınıfına kadar bütün imkanlardan yararlanıyoruz”

Akademi Lise öğrencilerinden Gülistan Tuna, köyde yaşadığını ve evde ders çalışama imkanı bulamadığını söyledi. Akademi Liseye gelerek sağlanan imkanlardan yararlandığını anlatan Gülistan Tuna, şöyle konuştu:

“Okul öncesi öğretmeni olmak istiyorum. Bunun için haftanın 5 günü buraya gelerek ders çalışıyorum. Hocalarımız derslerdeki eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyorlar ve bize çok yardımcı oluyorlar. Burada kütüphaneden bilgisayar sınıfına kadar bütün imkanlardan yararlanıyoruz. Buranın ücretsiz olması ve maddi bir yük yüklemediği için de çok mutluyuz.”

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