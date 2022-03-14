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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Can dostlara şifa dağıtıyorlar

İHA

Can dostlara şifa dağıtıyorlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, hasta ve yaralı hayvanlara şifa dağıtıyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren bakımevinde, vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendiren ekipler, yaralı hayvanlara hızlıca müdahale ediyor. Yaralı hayvanları sağlıklarına kavuşturmak için mücadele eden veteriner hekimler, birçok önemli cerrahi operasyon gerçekleştiriyor.

“Travmaya uğramış hayvanların bakımlarını yapıyoruz”
Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Veteriner Hekimi Suat Gül, sokakta yaşayan can dostların sağlığını korumak için özverili bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Merkezin 400 köpek ve 150 kedi olmak üzere 550 hayvan kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Gül, görevlerinin sadece sokakta kalan hayvanları toplamak olmadığını belirterek, “Sokakta bulunan tüm canlıları; kedi, köpeklerimizi buraya getirip bir hastalıkları varsa tedavilerini, kaza geçirmiş ya da travmaya uğramış ise yavrularımızın burada bakımlarını yapıyoruz.” dedi.

"Tedaviden sonra can dostlarımızı yeniden aldığımız doğal ortamlarına bırakıyoruz"
Sağlık ekiplerinin sokaklarda hassasiyetle çalıştığını kaydeden Gül, şöyle konuştu:
“Buraya getirilen can dostlarımızın en kısa sürede kısırlaştırmalarını sağlayıp mikroçip taktıktan sonra gerekli aşılarını yapıyoruz. Yaklaşık bir hafta misafir ettikten sonra tedavilerini tamamlayan can dostlarımızı yeniden aldığımız doğal ortamlarına bırakıyoruz. Ciddi şekilde yaralanan ve vakit kaybettirilmeden ambulansla merkezimize getirilen köpek, arkadaşlarımızın yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından kurtarıldı” diye konuştu.

Tümörlü köpekler merkezde sağlığına kavuştu
Merkezde birçok ameliyatın yapıldığını aktaran Gül, “Kocaköy ilçesinden bir ihbar değerlendiren ekiplerimiz meme tümörü bulunan bir köpeği alarak merkezimize geldi. Hızlı bir şekilde bütün tetkikleri yapılan köpeğin ameliyat edilmesine kararı verildi. Üç hekim ile yapılan ameliyatın ardından köpek, sağlığına kavuşturularak tekrar alındığı bölgeye bırakıldı. Bunun haricinde yine sol tarafında kanamalı tümörü bulunan 1 köpeğimiz de ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Birkaç gün içerisinde de bu köpeğimizi de tekrar doğal yaşamına bırakacağız” şeklinde konuştu.

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi
Doğu ve Güneydoğu’nun en büyük ve en donanımlı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi 17 bin 54 metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Merkezde; can dostların tedavilerinde kullanılmak üzere son teknoloji cihazlarla desteklenen tam teşekküllü bir ameliyathane, muayene odası, laboratuvar, postoperatif, yoğun bakım birimi bulunuyor. Bunların yanı sıra, bakımevinde 51 köpek kulübesi, röntgen odası, kedi evi ve büyükbaş hayvan barınağı yer alıyor. Üç veteriner hekim, 3 veteriner sağlık teknikeri, 9 personelin görev yaptığı merkezde 5 araç ve bir Mobil Kısırlaştırma Aracı ile hizmet veriliyor.

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