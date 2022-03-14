(ÖZEL) Aşçı Azize, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ter dökecek



Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)Diyarbakır'da aşçılık yapan futbol ve Fenerbahçe sevdalısı Azize Ay (54), Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın da yer aldığı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden, Amedpor Kadın Futbol Takımı'na transfer oldu. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'yla yapacakları karşılaşmanın heyecanı içinde olduğunu söyleyen Ay, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Ekrem hocam şans verirse inşallah o karşılaşmada ter dökerim. Diyarbekirspor'da forma giydim. Ondan sonra 3'üncü Lig'de mücadele eden Ergani Makamspor'a geçtim. 4 yıl orada oynadıktan sonra hayal ettiğim Kadınlar Süper Ligi'ni Amedspor Kadın Futbol Takımı'yla gerçekleştirdim" dedi.

Diyarbakır'da aşçılık yapan ve çocukluk tutkusu yeşil sahalara 48 yaşında kadın futbol takımında oynayarak kavuşan Azize Ay (54), aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nun kursunu bitirip antrenör oldu. Ay, 3'üncü Lig'de top koşturduğu Ergani Makamspor Kadın Futbol Takımı'ndan, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Amedspor Kadın Futbol Takımı'na transfer oldu. Aynı zamanda Fenerbahçe sevdalısı olan Ay, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na karşı takım arkadaşlarıyla beraber mücadele edecek. Kadın futbol takımından sorumlu As Başkan Cahit Akın ile sözleşme imzalayan Ay, Süper Lig'e taşıdığı hayalinde daha da ilerleyeceğini söyledi.

"YILMADIM, YILMAYACAĞIM"

Sırtında 68 numaralı formayla, forvet olarak görev yapacak olan Azize Ay, "Diyarbekirspor'da forma giydim. Ondan sonra 3'üncü Lig'de mücadele eden Ergani Makamspor'a geçtim. 4 yıl orada oynadıktan sonra hayal ettiğim Kadınlar Süper Ligi'ni Amedspor Kadın Futbol Takımı'yla gerçekleştirdim. Lisansımı aldım. Amedspor'da ter dökeceğim. Önümüzdeki günlerde çok sevdiğim Fenerbahçe'nin kadın futbol takımıyla oynayacağız. Gönül isterdi ki, orada da forma giyeyim. Fenerbahçe'ye karşı Ekrem hocam şans verirse, inşallah onlara karşı ter dökerim. Forma numaramı da doğum tarihim olan 68'i istedim. Sırtımda 68 numara taşıyacağım. Antremanlarda takım arkadaşlarım, 'abla bizimle başa baş idman yapıyorsun' diyorlar. Antrenmanlarda kendimi daha da güçlü hissediyorum. Yılmadım, yılmayacağım, daha da ilerleyeceğim" diye konuştu. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Azize Ay'ın arşiv görüntüleri

-Azize Ay'ın konuşması

-Genel ve detay

DHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL

2022-03-14 14:15:25



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