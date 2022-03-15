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6 yıldır gösterilmeyen oğlu için 2 aydır yürüyen baba Diyarbakır'a ulaştı

DHA

6 yıldır gösterilmeyen oğlu için 2 aydır yürüyen baba Diyarbakır'a ulaştı


Selim KAYANurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)İSTANBUL'da yaşayan, 6 yıl önce eşi ABD vatandaşı S.V.W.'nin ülkesine götürdüğü oğlu Levi'yi bir daha göremeyen dizi oyuncusu Yalçın Çalışkan (43), durumu protesto etmek için yürümeye karar verdi. 2 ay önce İstanbul´dan yola çıkıp Karadeniz´i yürüyerek geçen Çalışkan, Erzurum ve Bingöl üzerinden Diyarbakır´a ulaştı. Çalışkan, "Beni oyaladı, her yerden engelledi, artık oğlumu göstermiyor. Yetiştirme yurdunda büyüdüğüm için oğlumun babasız büyümesini istemiyorum" dedi.
İstanbul'da yaşayan dizi oyuncusu Yalçın Çalışkan, 2008'de ABD vatandaşı S.V.W. ile evlendi. Çift sorunlar yaşayınca, 6 yıl önce 7 yaşındaki oğulları Levi'yi de alıp ABD'ye giden S.V.W., bir daha Türkiye'ye dönmedi. Çalışkan, durumu protesto etmek için 2 ay önce yürüyüşe başladı. Sakarya'dan başlayıp, Türkiye'nin birçok kentini gezen, yaşadığı durumu anlatıp farkındalık oluşturmayı amaçlayan Çalışkan, 2 ayın sonunda Diyarbakır'a ulaştı.
'BENİ SÜREKLİ OYALADI'
Yürüyüşünü İstanbul Mecidiyeköy'de sonlandırmayı amaçladığını anlatan Çalışkan, "Karadeniz´i olduğu gibi geçerek Artvin'e giriş yapıp ve oradan sırasıyla Erzurum, Bingöl ve bugün de Diyarbakır'dayım. Şimdi de Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye derken Akdeniz'e girip, Akdeniz ve Ege kıyılarını yürüyerek ve oradan da Marmara´nın etrafından İstanbul Mecidiyeköy'de bu yürüyüşü bitirmek istiyorum. Ben 6 yıldır görmediğim oğluma kavuşmak için yürüyorum. Çocuğumu çok özledim. İnşallah bu yürüyüşüm bir farkındalık yaratır. Eşimle Türkiye'deyken bazı sorunlar yaşadık. Kendisi alıp çocuğumu götürdü Amerika'ya. 'Bugün geleceğim, şöyle geleceğim' gibi vaatlerle beni sürekli oyaladı. Beni her yerden engelledi, artık oğlumu bana göstermiyor. Ben kendim de yetiştirme yurdunda büyümüş bir birey olarak, annesiz, babasız büyüdüğüm için oğlumun babasız büyümesine tabi ki gönlüm elvermiyor. Oğlumun babasız büyümesini istemiyorum. Herkes bana neden yeni bir hayat kurmadığımı soruyor. Kusura bakmayın dünyaya bir kere geliyorsunuz ve ben oğlumu yetiştirmek istiyorum, ona sevgimi vermek istiyorum. Tek istediğim budur" diye konuştu.
'İNSANLAR BANA YARDIMCI OLUYOR'
İstanbul'da dizilerde roller alarak geçimini sağladığını ancak tümünü yolda harcadığını belirten Çalışkan, hem bölgedeki vatandaşların hem de belediyelerin yolculuğu sırasında kendisine yardımcı olduklarını söyledi. Çalışkan, İnşallah İstanbul Mecidiyeköy´e vardığımda yürüyüşümün bir amacına ulaştığını göreceğim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2022-03-15 10:07:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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