Çocuklarını okula gönderip, okuma yazma kursunun yolunu tutuyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklarını okula gönderip, okuma yazma kursunun yolunu tutuyorlar

İHA

Çocuklarını okula gönderip, okuma yazma kursunun yolunu tutuyorlar

– Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ve teşvikiyle ücretsiz açılan okuma yazma kursuna ev hanımı kadınlar yoğun ilgi gösterdi.
Merkez Bağlar İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde uzman hocalar eşliğinde aile destek merkezlerinde açılan kurslara 100 kadın katıldı. İlk haftası geride kalan kursa katılımın katlanarak artması bekleniyor. Kimisi çocuğunu okula gönderdikten sonra geliyor, kimisi de evdeki işlerini bitirdikten sonra katılıyor. Kurs programı, çoğunluğu ev hanımı olan kadınların günlük işleyişine göre belirleniyor.
Kursta değişik hayat hikayeleri olan farklı yaş grubundaki kadınları görmek mümkün olurken, kimisinin ailesi çeşitli nedenlerle zamanında okula göndermemiş, kimisi hayat şartlarından dolayı bu imkanı çocukluğunda değerlendirememiş. Ama şimdi belediye tarafından verilen bu kursu tarihi bir fırsat olarak değerlendiriyorlar.

“Kadınların azmi bizi hayran bıraktırıyor”
Kurs eğitmeni Leyla Bağatır, kursa katılan kadınların büyük bir azim ortaya koyduğunu belirterek, “Hiç okuma yazma bilmeyen ve günlük hayatta bu yüzden zorluk çeken ablalara ve annelere okuma yazmanın ilk uygulamalarını gösteriyoruz. Sıfırdan öğreniyorlar. Her yaştan kadınlar geliyor. 65 yaşındaki anne de, 3540 yaşındaki abla da var. Genelde belli bir yaşın üzerindekiler geliyor. Yoğun talep var. Kayıtlar devam ediyor, her gün yeni isimler geliyor. Programı kadınların uygunluğuna göre belirliyoruz. Hem okuma yazmayı öğrensin, hem ev işlerini yapabilsinler diye. Haftanın üç günü bu çalışmayı yapıyoruz. Bizim için de zevkli geçiyor. Bu yaştan sonra kendilerine güvenip heyecanlı ve istekli olmaları çok güzel bir olay. Kadınlarla çalışmak her zaman daha zevkli, çünkü birbirimizi iyi anlıyoruz. Amacımız en kısa zamanda okuma yazmayı öğrenmelerini sağlamaktır. Halk Eğitim Müdürlüğü bu sürecin sonunda okuma yazma belgesi veriyor ama zaten kadınların amacı okuma yazmayı çözerek günlük yaşantıda kullanmak” dedi.

“Kadınların günlük hayatına inanılmaz katkısı olacak”
Okuma yazmayı çözmenin kadınlara çok şey katacağını ifade eden Bağatır,”Değişik hayat hikayesi olanlar var. Bunlar arasında çocuklarıyla beraber gelenleri de görüyoruz. Günlük hayatta kadınlara çok şey katacak. Okuma yazması olmadığı için hangi otobüs durağında inmesi gerektiğini bilmeyen kadınlar bile var. Ya da hastaneye giderken orada sorun yaşayanlar bile var. Başkalarından yardım almak zorunda kalıyorlar. Okuma yazmayı öğrenirse okula giden çocuğuna yardımcı olur, günlük ve sosyal hayatta haklarını arama imkanına kavuşur. Peygamberimize gelen ilk ayet, ‘Oku’ emri ile başlar. Hazreti Ali, ‘bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ diyor. Okuma yazma bu derece önemli. Özellikle de hayatın yükünü çeken kadınlar için hayati anlam taşıyor. Belediyenin bu hizmeti kadınlar için oldukça anlamlıdır. Burada hem Kur’an’ı Kerim dersini hem de okuma yazma eğitimini alanlar var. Kadınlarımız gelsin ve bu imkandan yararlansın diyoruz. Bizim amacımız bu kurs sayesinde temeli sağlamlaştırmaktır” diye konuştu.

“Kısa zamanda çok şey öğrendim”
Okuma yazma bilmediği için günlük yaşamda zorluk çektiğini anlatan Sevda Nazlı, ”Günlük yaşamda çok zorlanıyoruz. Bu sorun her yerde karşımıza çıkıyor. Kurs çok güzel geçiyor, hem okuma yazmayı öğreniyoruz, hem sosyal faaliyet adına güzel zaman geçiriyoruz. Kısa zamanda çok şey öğrendim diyebilirim. Böyle bir imkan sağladığı için belediyemize çok teşekkür ediyorum. Burası evimize çok yakın, bu nedenle zaman sorunu da olmuyor. Okuma yazması olmayan tüm kadınlara tavsiye ediyorum. Bu güzel imkandan yararlansınlar” şeklinde konuştu.
65 yaşındaki Adüle Açan, hem okuma yazma hem de Kur’an’ı Kerim eğitimi alarak, “Öğrenmenin yaşı yok. diyor. Burada hem Kur’an’ı Kerim dersini alıyorum, hem okuma yazma kursuna katılıyorum. Öğrenmenin yaşı yok. Buraya katılmayı çok istedim. Okuma yazmayı kısa zamanda çözeceğime inanıyorum. Benim kadınlara çağrım, yaşa takılmasınlar. Böyle güzel bir imkan var. Gelip en iyi şekilde değerlendirsinler” çağrısında bulundu.

“Bizim için müthiş bir imkan”
Pandemiden dolayı kapanan kursun açılmasından dolayı çok memnun olduklarını anlatan Zeynep Salar, “Bir haftadır katılıyorum. Çok memnunum. Pandemiden dolayı burası kapanmıştı. Açılmasını çok istiyorduk. Okuma yazmadan Kur’anı Kerim dersine kadar çok şeyi öğreniyoruz. Burası herkes için müthiş bir imkan sağlıyor. Kendim ve ailem adına Bağlar Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.
Önceden okuma yazması olduğunu ancak bunu yeterli görmediğini ifade eden Ayşe Yamaç da, ”Biraz biliyordum ama yeterli değildi. Burada kendimi geliştiriyorum. Çocuklarım okul okuyor. Benim buraya gelmemden onlar da gayet memnun. Bağlar Belediyesi’ne böyle bir imkan sundukları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP’li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı
YEREL HABERLER HDP’li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ...
Bismil’de otomobilinde 4 kilo esrar ele geçirilen şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Bismil’de otomobilinde 4 kilo esrar ele geçirilen ...
Diyarbakır'da, 13'üncü Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, 13'üncü Mezopotamya Tarım Hayvancılık ...
Başkan Beyoğlu’nun gönül dili, Bağlar’da ruhsatlandırma başarısını katladı
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’nun gönül dili, Bağlar’da ...
Diyarbakır’da Ney sesi ile bütünleşen söyleşiye yoğun ilgi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Ney sesi ile bütünleşen söyleşiye yoğun ...
Diyarbakır’da B bilgi evi öğrencileri Dünya Pi Gününü kutladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da B bilgi evi öğrencileri Dünya Pi Gününü ...
Diyarbakır’da yetenek taraması devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da yetenek taraması devam ediyor
Eğil Akalan Mahallesi içme suyuna kavuştu
YEREL HABERLER Eğil Akalan Mahallesi içme suyuna kavuştu
Evlat nöbetindeki acılı baba: “Oğlum avukat olacaktı, elindeki kalemi aldılar silah verdiler” Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi kararlılıkla sürüyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki acılı baba: “Oğlum avukat olacaktı, ...
Evlat nöbetindeki baba: Kızım gel, senin yerin bizim yanımız
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Kızım gel, senin yerin bizim ...
Horozun bakkalın önündeki cips paketini alma anı kamerada
YEREL HABERLER Horozun bakkalın önündeki cips paketini alma anı ...
Diyarbakırlı yazar Sinanoğlu 10. kitabını çocuklara hediye etti
YEREL HABERLER Diyarbakırlı yazar Sinanoğlu 10. kitabını çocuklara ...
Kayapınar Belediyesi’nden yağ stokçuluğuna karşı denetim Zabıta ekipleri stokçuluk yapan marketlere baskın yaptı, raflarda olmayan yağlar depoda çıktı
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesi’nden yağ stokçuluğuna karşı ...
6 yıldır gösterilmeyen oğlu için 2 aydır yürüyen baba Diyarbakır'a ulaştı
YEREL HABERLER 6 yıldır gösterilmeyen oğlu için 2 aydır yürüyen baba ...
HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: “ABD bu savaşın çıkmasını istedi ve Ukrayna’yı Rusya’ya yem yaptı"
YEREL HABERLER HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: “ABD bu savaşın çıkmasını ...
HÜDA PAR Genel Başkanı: İlkelerimize uygun bir ittifak olursa birlikte hareket edebiliriz
YEREL HABERLER HÜDA PAR Genel Başkanı: İlkelerimize uygun bir ...
(ÖZEL) Aşçı Azize, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ter dökecek
YEREL HABERLER (ÖZEL) Aşçı Azize, Turkcell Kadın Futbol Süper ...
Can dostlara şifa dağıtıyorlar
YEREL HABERLER Can dostlara şifa dağıtıyorlar
Diyarbakır’da 140 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili bir şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 140 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ...
Diyarbakır'da ele geçirilen 140 kilo eroine 1 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ele geçirilen 140 kilo eroine 1 ...
Dicleli gençler Akademi Lise ile üniversiteye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Dicleli gençler Akademi Lise ile üniversiteye ...
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 924’üncü gününde
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 924’üncü gününde
Kapkaç şüphelisi 3 kişi, kameradan tespit edilip yakalandı
YEREL HABERLER Kapkaç şüphelisi 3 kişi, kameradan tespit edilip ...
Yenişehir’de ücretsiz tiyatro şenliği başladı
YEREL HABERLER Yenişehir’de ücretsiz tiyatro şenliği başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.