Engelli kardeşlerin ailesine Başkan Beyoğlu sahip çıktı

– Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 6 çocuktan 4’ü zihinsel engelli olan aileye sahip çıktı.

Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit Mahallesinde yaşayan Kaya ailesinin 6 çocuğundan 4’ü zihinsel engelli. Kirada kalan ve geçimini sağlamakta zorlanan aileye Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu sahip çıkarak ayni ve nakdi destek sağladı. 3 kız ve bir erkekten oluşan engelli kardeşlerin yaşları 9 ile 22 arasında değişiyor. Dünyaya engelli olarak gözlerini açan kardeşler için aile bugüne kadar çalmadık hastane ve gitmedik doktor bırakmamış. Ancak tüm çabalara rağmen tıbbi olarak tedavi imkanı bir türlü bulunamamış.

Kaya ailesine destek AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’ndan geldi. Başkan Beyoğlu, aileye yaşadıkları sıkıntıların aşılması konusunda her türlü desteği vereceğini ifade etti. OsmanGülten Kaya çifti, ziyaret ve destek sözünden dolayı Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti.

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