Kayapınar Belediyesi’nden ‘Bilinçli Tüketici ol’ etkinliği

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 1521 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşları tüketici hakları konusunda bilgilendirmek amacıyla AVM ve Pazar yeri gibi birçok noktada ‘Bilinçli Tüketici Ol’ broşürleri dağıttı.

Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce 1521 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle vatandaşları tüketici hakları konularında bilinçlendirmek amacıyla hazırlattığı “Bilinçli Tüketici Ol” broşürü dağıttı. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç’un talimatları doğrultusunda, zabıta ekipleri tarafından vatandaşların çok zaman geçirdiği meydanlar ile alışveriş merkezlerinde tüketici hakları konusunda ayıplı mal, hizmet sektörü, garanti şartları, satış sonrası hizmetler, kapıdan satışlar, mesafeli sözleşmeler, kredi kartları, bankacılık hizmetleri, iletişim hizmetleri, fiyat etiketi, tarife listesi ve tüketici hakları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Tüketiciyi Koruma Haftası ile ilgili bilgi veren Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürü Abdullah Yılmaz, Kayapınar’da tertip, üzeni sağlamak, halkın, esenlik, sağlık ve huzurunu korumak amacıyla denetimlerini aralıksız olarak sürdürdüklerini belirterek, “Zabıta ekiplerimiz bir yandan da vatandaşları bilgilendirmek için eğitici faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu faaliyetler kapsamında ilçemizdeki vatandaşlarımızı Tüketim konusunda bilgilendirdik. Bu faaliyetlerimiz devam edecektir” dedi.

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