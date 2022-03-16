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HDP önündeki ailelerin direnişine bir aile daha katıldı Ağabey Ahmet Dönmez, 'Kardeşine teslim ol' çağrısı yaptı

İHA

HDP önündeki ailelerin direnişine bir aile daha katıldı Ağabey Ahmet Dönmez, 'Kardeşine teslim ol' çağrısı yaptı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin evlat nöbeti 926'ıncı gününde sürerken, 270. aile HDP il binası önüne gelerek eyleme katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 926. gününde de devam ediyor.
270’inci aile olan ağabey Ahmet Dönmez, kardeşi Adem’in (29) 2015 yılında 22 yaşındayken evden çıktığını ve dağa kaçırıldığını iddia ederek, evlat nöbetine dahil oldu.
Aslen Iğdırlı olduklarını fakat Erzincan’da yaşadıklarını ifade eden ağabey Dönmez, “Kardeşim 2015’te terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldı. Kardeşi aramak için geldim. Kardeşimi almadan da buradan gitmeyi düşünmüyorum. Kardeşime ’de çağrım, annen ile baban yaşlılar sen gittikten sonra hiç gülmediler. Anne ile babanın ölmeden önce seni görmelerini istiyorum. İnşallah kardeşim sesimi duyup, pişman olup geri gelecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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