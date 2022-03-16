Yenişehir Belediyesi 'kırsal kalkınma çalıştayı' düzenledi

– Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, “Kırsalda Değişim Hikayesi Yazılıyor” temasıyla çalıştay düzenledi.

Kırsal Kalkınma Çalıştayına Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (DTSO) Mehmet Kaya , GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nusret Mutlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Müşaviri Dr. Ali Recep Nazlı, TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik, Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Özgür Polat ve çok sayıda üretici katıldı.



“Bir ilki gerçekleştirdik”

Çalıştayın açılışında konuşan Kaymakam Beşikci, Çevrenin ve doğal kaynakların korunması, tarımsal verimliliğin arttırılması ve hayvansal üretimin teşvik edilmesi amacıyla Diyarbakır’da ilçe belediyeleri arasında bir ilki gerçekleştirerek Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nü kurduklarını söyledi.

Türkiye’nin 5,2 milyon kişinin istihdam edildiği, kişi başına 10 bin dolarlık üretimin ortaya çıktığını belirten Beşikci, “Toplamda 50 milyar doları aşan bir üretim potansiyeline sahip dünyanın en büyük 10. tarım üretim ekonomisine sahip bir ülke. Gıda fiyatlarında yaşanan enflasyon, üretim ve tedarik zincirinde ortaya çıkan sıkıntılar, siyasi krizler, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle hububattaki krizlerle boğuşmak zorundayız. Bu dönemde yerli ve ürün çeşitliliğine sahip olmak oldukça önem arz ediyor’’ dedi.



“Çiftçilerimize girişimci gözüyle bakıyoruz “

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinin 358 bin dekar tarım arazisine sahip ve bin 300 çiftçisinin bulunduğunu aktaran Kaymakam Beşikci, “Bizler, ilçemizde çiftçilerimize girişimci gözüyle bakıyoruz. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduğumuz ilk günden itibaren saha çalışmaları ve toprak analizlerini hemen başlatıp, maliyetleri azaltacak, verimliliği artıracak çalışmalar yaptık. Önümüzdeki süreçte şimdi olduğu gibi çiftçilerimize gübre ve fide desteğimiz olacak. İlaçlamalarımızı drone aracılığıyla yapacağız. GAP İdaremizle Manda Sütü Yetiştiriciliği ile ilgili çalışmalar yapacağız. Mera ıslahı ile Manda Göleti ıslahını şimdiden başlattık. Yenişehir Belediyemizin atıl durumda olan 138 dönüm arazisinde kuracağımız tesisimizi kadınlarımız için sebze üretimi merkezi hâline getireceğiz. Bu vesileyle çalıştayımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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