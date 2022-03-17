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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İŞKUR başvurularında dolandırıcılık uyarısı

İHA

İŞKUR başvurularında dolandırıcılık uyarısı

Diyarbakır İŞKUR İl Müdürü Mustafa Yılmaz, Sağlık Bakanlığının 10 bin sürekli işçi alımıyla ilgili başvuru kanallarını açıklayarak sosyal medya üzerinden dolandırıcılık ve yanlış yönlendirmelere karşı vatandaşları uyardı.
Diyarbakır İŞKUR İl Müdürlüğüne geçtiğimiz günlerde atanan Mustafa Yılmaz görevini devralarak çalışmalara hızla başladı. Diyarbakır’da kayıtlı eğitim iş gücünü arttırmayı hedeflediğini kaydeden Yılmaz, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 10 bin sürekli işçi alımıyla ilgili uyarılarda bulundu. Yılmaz, “Bakanlığımız ve genel müdürlüğümüz tarafından Diyarbakır İŞKUR İl Müdürü olarak görev tevdi edildi. Biz de koşa koşa, seve seve geldik kadim şehrimize. Sevdiğim bir kurum, sahada olan bir kurum, insanla ilişkisi olan bir kurum. En çok istediğim noktalardan biri de buydu. İnşallah Diyarbakır'a hayırlı hizmetler yapmak yolunda uğraşırız, çabalarız. Allah utandırmasın, benim amacım burada sahada çok aktif bir şekilde olup hem iş arayanlarımızı hem işverenimizi en doğru şekilde bilgilendirip hem kurumumuzun imajını hem de Diyarbakır’ın aktif, kayıtlı eğitim iş gücünü arttırmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Başvuru kanalları belli, kuyruğa gerek yok”
10 meslek gurubundan 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağını belirten Mustafa Yılmaz, İŞKUR binasında başvuruların yapılmadığını hatırlatarak başvuru kanallarını açıkladı. Yılmaz, “Sağlık Bakanlığımız bu sürekli işçi alımı Türkiye geneli üzerine 10 bin kadroyla çıktı. Bizim Diyarbakır olarak da 10 farklı meslek grubunda bizim de alımlarımız var. Bunlardan 30 temizlik görevlisi, 28 güvenlik görevlisi, 23 klinik destek elemanı, 14 şoför, 8 elektrikçi, 4 inşaat boyacısı, 2 marangoz, 4 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 6 bilgisayar sistem kurulum bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 4 biyomedikal cihaz teknolojiyle servis destek elemanı olmak üzere 10 farklı meslek grubunda alımlarımız olacak. Vatandaşımızın doğru kanallardan başvuru yapması lazım. Bu doğru kanallar nedir, başvuru tarihleri 15 Mart 2022 tarihinde başladı. 22 Mart 2022 tarihinde sona erecektir. Doğru kanallarımız sadece ve sadece alo 170, 'esube.iskur.gov.tr' ya da 'edevlet' uygulamasıdır. Bunların dışında herhangi bir bizim başvuru taleplerimiz yoktur. İŞKUR'un önünde herhangi bir kurumumuza gelip başvuru yapılacak bir durum yok. Kanallar bunlardır, bu üç kanalımızın dışında bir başvuru yoktur. İŞKUR binası üzerinden başvurular alınmıyor, zaten Covid19 kapsamı gereğinde bu tarz önlemler vardı. Elektronik ortam üzerinden bu şekilde başvurular yapılacak” diye konuştu.

“Yanlış yönlendirme ve dolandırıcılığa dikkat”
Kuranın tamamen Sağlık Bakanlığı tarafından noter huzurunda açık bir şekilde yapılan kura olduğunu belirten Yılmaz, sosyal medya üzerinde para talebi ve yanlış yönlendirmelere karşı dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. Yılmaz, “Hiçbir şekilde şaibesi yoktur. Bu şekilde vatandaşımızı yanlış yönlendirip para talep edenlerin hepsi bizim kurumumuzla alakası olmayan kişilerdir. Kimse bu konulara itimat etmesin Kendilerine sosyal medyadan veya başka türlü ulaşan mesajlara itimat etmesinler. Bizim başvuru şeklimiz, başvuru kanallarımız bellidir, onun dışında hiçbir başvuru şekli yoktur. Bakanlığımızın da projesi en güzel şekilde noter aracılığıyla açık kura şeklinde yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı kendisi düzenleyecektir, Diyarbakır'da herhangi bir kura çekimi olmayacaktır. İşçilerimize, iş arayanlarımıza ve işverenlerimizi doğru bilgilendirme yaparsak dışarıdaki bu şekilde hani art niyetli bütün her yeri keseriz. Ben geldiğim zaman bizim sosyal medyamızda bizimle alakası olmayan sosyal medyada devlet kurumu diye İŞKUR’la alakalı sayfalar açılmış. İnsanları burada yanlış yönlendirmeler yapıyorlar, insanlardan farklı taleplerde bulunuyorlar. Bunların hiçbiri bizim İŞKUR’umuzla alakalı değildir. Diyarbakır İŞKUR’la alakalı olan resmi sayfaları ben zaten bizim sitemizde paylaştırıyorum. Sahte hesapları da kendi sosyal medyalarımızda paylaştım. Kimse bu sosyal medyalardan gelen mesajlara, telefonlara inanmasın. Bütün algılar bu şekilde oluşuyor, daha sonra vatandaşlarımız yanlış düşünüyor. Sonuçta adam oraya resmi devlet sitesidir diye yazıyor. Kişiler de resmi kurum sosyal medya hesapları zannedip oradan gelen mesajlara inanıyorlar. Böyle bir durum yoktur. Sahada resmi personelimizin dışında kimse yoktur. Kafalarına çok takılan bir şey olduğu zaman İŞKUR tamamen vatandaş odaklıdır kapılarımız açıktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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