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Kayapınar’a 345 bin metrekare kilitli parke taşı döşenecek

İHA

Kayapınar’a 345 bin metrekare kilitli parke taşı döşenecek

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi 'Ayağınız taşa değmesin çamurlu, tozlu yolumuz kalmasın' hedefi ile ilçe merkezinde başlatılan kaldırım düzenleme ve parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.
Kayapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyulan merkez mahallelerde gerçekleştirdiği kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç’un talimatlarıyla gerçekleştirilen çalışmalar, merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetilmeden vatandaşların talepleri doğrultusunda oluşturulan program dahilinde devam ettiriliyor. Program dahilinde gerçekleştirilen kilitli parke döşeme çalışmalarının son adresleri Diclekent ve Medya Mahalleleri oldu. Ekipler, kaldırımları parke taşı ile döşedi.
Mahalle sakinleri, çalışmalardan ötürü Başkan Koç’a teşekkür ederek, önemli bir ihtiyacın karşılandığı ifade etti. Kayapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce ilçe merkezinde 3 ay içerisinde 10 bin metrekare onarım çalışması yapılırken, 2022 yılı içerisinde 345 bin metrekare kilitli parke taşı yapacağı bildirildi.

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