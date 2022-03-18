Kulp’ta kar yağışı başladı, okullar tatil edildi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı sonrası sokaklar, araç ve evlerin çatıları beyaza bürünürken, ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde hafif, yüksek kesimlerde ise yoğun şekilde devam ediyor. İlçeye bağlı bazı kırsal köy yollarında ise ulaşım güçlükle sağlanırken, Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, etkili olan yoğun kar yağışından dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilçede taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde bugün için eğitime 1 gün süre ile ara verdi.

Öte yandan, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren Diyarbakır'ın Kulp, Lice, Çüngüş, Çermik, Ergani, Dicle, Hani; Batman'ın Sason ve Kozluk; Siirt'in Baykan, Şirvan, Pervari ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının devam edeceği bekleniyor.

Bölgenin kuzey kesimlerinde cumartesi günü etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarından dolayı meydana gelmesi beklenen buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar ile eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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