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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini verdiği oğluna doğum günü hediyesi olarak aldığı beşiği doğum yapan kedilere bıraktı Diyarbakırlı duyarlı vatandaş oğluna doğum günü hediyesi olarak aldığı beşiği yeni doğan kedilere bıraktı

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini verdiği oğluna doğum günü hediyesi olarak aldığı beşiği doğum yapan kedilere bıraktı Diyarbakırlı duyarlı vatandaş oğluna doğum günü hediyesi olarak aldığı beşiği yeni doğan kedilere bıraktı

– Diyarbakır’da yaşayan Süleyman Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini koyduğu oğlu Hamza’ya doğum günü hediyesi için aldığı beşiğe kedi doğum yapınca beşiği kediye ve yavrularına bıraktı.
Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ailelerden Süleyman Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ismi verilen ve önümüzdeki ay 2 yaşına girecek olan Hamza için doğum günü hediyesi olarak aldığı yeni beşiğe kedi doğum yaptı.
Aile fertleri beşiğin bırakıldığı odaya sabah gittiklerinde kedinin yeni beşiğe doğum yaptığını görünce şok olurken, küçük Hamza ise yeni doğan kedilerle ilgilenip onları sevdi. Anne kedi ise yavrularının yanına gelerek kimsenin yaklaşmasına izin vermediği görüldü.

“Kediler büyüyene kadar beşikte kalacaklar”
Oğlu Hamza’ya içinde daha rahat uyuması için büyük bir beşik aldıklarını ifade eden Aydın, maalesef bu büyük beşik Hamza’nın kısmeti değil, minik dostlarının kısmeti olduğunu söyledi. Aydın, “Evde beslediğimiz kedimiz 4 yeni yavru dünyaya getirdi. Bir tanesi öldü, 3 tanesi ise sağlıklı bir şekilde yaşıyorlar. Bu minik dostlarımızın yavruları büyüyene kadar asla bu odaya girmeyeceğiz. Yeni almış olduğumuz beşiği de minik dostlarımıza bırakıyoruz ve her şeyde de bir hayır vardır” dedi.

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