Kocasına kızıp, bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirmiş (2)

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TUTUKLANDI

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki L.Y.'ye, şırınga ile çamaşır suyu içirdiği ortaya çıkan ve gözaltına alınan annesi N.E.(21), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. L.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-03-18 16:53:26



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