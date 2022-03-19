TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Diyarbakır 5 birincilik elde etti

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından bu yıl 53'üncüsü düzenlenen 2204A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Diyarbakır 5 birincilik aldı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından bu yıl 53'üncüsü düzenlenen 2204A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Diyarbakır’da toplamda 2 bin 365 proje ile başvuruda bulundu. 29 projenin ön değerlendirmeyi geçerek Malatya bölge yarışmalarına katılmaya hak kazandığı yarışmada Diyarbakır 5 birincilik alarak başvuru sayısına göre de Türkiye 2'ncisi oldu. 1417 Mart 2022 tarihleri arasında Malatya İnönü Üniversitesi kampüsünde gerçekleşen bölge finaline davet edilen toplam 102 projeden 29'u Diyarbakır’a ait olup davet edilen proje sayısına göre 8 il arasında Diyarbakır 1. sırada yer aldı. Serginin ikinci gününde İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, bölge finaline katılmaya hak kazanan öğrenci ve danışman öğretmenlerin stantlarını ziyaret ederek başarı dileklerinde bulunmuştu, açıklanan final sonuçlarına göre 29 proje ile finale katılan Diyarbakır’ın Türk dili ve edebiyatı, tarih, değerler eğitimi ve biyoloji alanlarında toplamda 5 proje bölge birinciliği elde ederek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

12 farklı ana alanda 102 projenin yarıştığı finallerde 5 birincilik elde eden Diyarbakır’ın projeleri birinciliklere ambargo koyarak finallere damga vurdu. Ayrıca Türk dili ve Edebiyatı ana alanında 3'üncülük, sosyoloji ana alanında 2'ncilik, teknolojik tasarım alanında da 2'ncilik elde eden projelerin öğrenci ve öğretmenleri de ödüle layık görüldü.

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