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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin dış politika diplomasisine destek

İHA

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin dış politika diplomasisine destek

Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna savaşındaki yeri ile ilgili değerlendirmede bulunan TÜRKDEGS Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, “Türkiye, UkraynaRusya savaşı konusunda gerçekten takdir edilmesi gereken bir dış politika izliyor” dedi.
Türk Denizcilik ve Global stratejiler Merkezi (TÜRKDEGS) Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna savaşındaki yeri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye, UkraynaRusya savaşı konusunda takdir edilmesi gereken bir dış politika izlediğini belirten Kaymaz, “Türkiye Cumhuriyeti, geleneksel Türkiye Cumhuriyetinin Karadeniz'e yönelik dış politikasını adım adım takip ediyor. Türkiye Cumhuriyeti, barış istikrar ve güvenliğin sağlanması için elinden geleni yapıyor. Dış politika konuları iç politika malzemesi yapılmamalıdır. Dış politikada bir milli duruş olmalıdır. O milli duruş etrafında herkes kenetlenmelidir. İç politikada herkes farklı düşünebilir ama dış politikada devletin kamuoyu tarafından desteklenmesi ve meclis tarafından desteklenmesi çok önemlidir. Birlik bütünlük imajı verir. ‘Biz milliyiz. Bizim 'Mavi Vatan' anlayışımız da millidir. Biz ne Rusçu ne Amerikancı ne Çinci ne Atlantikçi ne de Avrasyacıyız. Biz Türkiyeciyiz’ Bizim karşı olduğumuz Avrasyacı, Atlantikçi vs olalım deyip de diğerine kapalı olma zihniyetidir. Türkiye her zaman menfaati doğrultusunda herkes ile konusu bazında ilişki ya da ittifak içinde kurmalıdır. Menfaatimiz ortaksa ittifak ederiz, çelişiyorsa müzakere ve nihayetinde mücadele ederiz. Türkiye şu anda Ukrayna Rusya savaşında geleneksel Karadeniz Türk dış politikasını başarı ile takip etmektedir. Bu politika barış, istikrar ve güvenlik amaçlı tarafsızlık politikasıdır. Böylece Türkiye saygın ve güvenilir arabulucu potansiyelini de muhafaza etmektedir. Türkiye’nin bu aktif tarafsızlık politikasını devam ettirmesi milli menfaatlerimiz açısından da önemli ve gereklidir” dedi.

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