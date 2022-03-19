AK Parti Diyarbakır Teşkilatı, partililerle bir araya gelmeye devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Diyarbakır Teşkilatı, partililerle bir araya gelmeye devam ediyor

İHA

AK Parti Diyarbakır Teşkilatı, partililerle bir araya gelmeye devam ediyor

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen ‘Kanaat Önderleri Buluşmaları, Vefa Buluşmaları ve 3 Kademe Teşkilat Eğitim Buluşmalarına’ Kayapınar ilçesi ile devam etti.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman ve beraberindeki partililer Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesini ziyaret ettiler.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen programlara teşkilat mensupları yoğun ilgi gösterirken, İlçede Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve kanaat önderleri ile bir araya gelerek sorun ve talepleri dinleyen AK Parti heyeti, ardından AK Parti Kayapınar ilçe teşkilatının ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ve belediye meclis üyeleri ile bir araya gelerek 3 kademe teşkilat istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Heyet, daha sonra vefa buluşması programında Kayapınar da AK Partinin kuruluşundan bu yana görev almış olan tüm ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları, belediye başkan adayları, geçmiş belediye meclis üyeleri, geçmiş dönemlerde görev alan yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

"Biz büyük bir aileyiz"
Programda konuşan Aydın, "17 ilçemizle birlikte faaliyetlerimizi sürdürerek, gönülden gönüle köprüler kurma gayretiyle ve durmak bilmeyen azmimizle yolumuza devam ediyoruz. Diyarbakır’ımızı şekillendirecek olan, hizmetlerimizi kalıcı hale getirecek ve yenilerini katacak olan 2023 seçimlerine yaklaşmış olduğumuzun bilincindeyiz. Biz biliyoruz ki partimizin elde ettiği başarılar, birlik, beraberlik ve kardeşliklerimizle kazanılmıştır. Partimizin kuruluşundaki gençler, bugünün olgunları, olgun olanlar ise kanaat önderleri oldu. 20 yıllık iktidar dönemimizde bu böyle devam etti. Heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmedik ve onun için daima yeni daima genciz. AK Parti, bize öncelikle dostluk, ahbaplık, kardeşlik kazandırdı. Biz büyük bir aileyiz. Bugün eskiyeni demeden aynı hedefe yürüyorsak, bizim de Diyarbakır’ımızın da Ülkemizin de sırtı yere gelmez "dedi.

“Bizim, derdimiz de, sevdamız da Diyarbakır”
Diyarbakır'ı çok önemsediklerini altını çizen Başkan Aydın, "Bizler, Ak Parti Diyarbakır Teşkilatı olarak 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak seçimi kazanana kadar gece gündüz demeden durmayacağız. Bizim, derdimiz de, sevdamız da Diyarbakır. Ben bütün yol arkadaşlarımdan şunu istiyorum, gelin el birliği ile saflarımızı daha da sıkılaştırarak hedefimiz olan 18 Haziran 2023 seçimini kazanmaya hep birlikte koşalım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin dış politika diplomasisine destek
YEREL HABERLER Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin dış politika ...
Bismil’de Atatürk İlkokulu ‘Doğaya ve Çevreye En Duyarlı Okul’ kategorisinde 1’inci seçildi
YEREL HABERLER Bismil’de Atatürk İlkokulu ‘Doğaya ve Çevreye En ...
Annesinin şırıngayla çamaşır suyu içirdiği bebek, hayati tehlikeyi atlattı
YEREL HABERLER Annesinin şırıngayla çamaşır suyu içirdiği bebek, ...
Silvan Eskiköy Grup İçme Suyu Projesi tamamlanıyor
YEREL HABERLER Silvan Eskiköy Grup İçme Suyu Projesi tamamlanıyor
Diyarbakır'da kar yağışı altında evlat nöbeti; 2 aile daha katıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kar yağışı altında evlat nöbeti; 2 aile ...
Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı Ailelerin cesaretini gören HDP ve PKK mağduru diğer aileler de bir bir nöbete dahil oluyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı Ailelerin ...
Emniyetin atama yönetmeliğindeki değişikliğine yapılan kara propagandaya tepki
YEREL HABERLER Emniyetin atama yönetmeliğindeki değişikliğine ...
İş yeri duvarındaki klima ünitesinin çalınma anı kamerada
YEREL HABERLER İş yeri duvarındaki klima ünitesinin çalınma anı ...
Diyarbakır’da bölgesel dev tatbikat için hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bölgesel dev tatbikat için hazırlıklar ...
Diyarbakır, Mart ortasında beyaza büründü
YEREL HABERLER Diyarbakır, Mart ortasında beyaza büründü
TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Diyarbakır 5 birincilik elde etti
YEREL HABERLER TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri ...
Kişisel antrenör Özkök’ten vücut geliştirme önerileri
YEREL HABERLER Kişisel antrenör Özkök’ten vücut geliştirme önerileri
Diyarbakır’da şehitlere vefa örneği, 1976’da şehit düşen askerlerin anıtı restore edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da şehitlere vefa örneği, 1976’da şehit ...
Diyarbakır'da şehit olan 4 askerin anıtı restore edilip, törenle açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da şehit olan 4 askerin anıtı restore ...
Diyarbakır ve Polatlı Borsası ‘Kardeş borsa’ protokolü imzaladı
YEREL HABERLER Diyarbakır ve Polatlı Borsası ‘Kardeş borsa’ ...
Kocasına kızıp, bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirmiş (2)
YEREL HABERLER Kocasına kızıp, bebeğine şırınga ile çamaşır suyu ...
Kocasına kızıp, bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirmiş
YEREL HABERLER Kocasına kızıp, bebeğine şırınga ile çamaşır suyu ...
Terör mağduru aileler 928 gündür Diyarbakır'da evlatlarının yolunu gözlüyor
YEREL HABERLER Terör mağduru aileler 928 gündür Diyarbakır'da ...
UNESCO listesindeki Diyarbakır Surlarının 5’inci etap restorasyon çalışmaları başladı
YEREL HABERLER UNESCO listesindeki Diyarbakır Surlarının 5’inci etap ...
Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun yokluğundan hasta oldum
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun yokluğundan hasta ...
Diyarbakır’da 18 Mart kahramanları anıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 18 Mart kahramanları anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini verdiği oğluna doğum günü hediyesi olarak aldığı beşiği doğum yapan kedilere bıraktı Diyarbakırlı duyarlı vatandaş oğluna doğum günü hediyesi olarak aldığı beşiği yeni doğan kedilere bıraktı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini verdiği oğluna doğum ...
Savaş mağduru Suriyeli çocuklardan Ukraynalı akranlarına mektup ve resimle destek
YEREL HABERLER Savaş mağduru Suriyeli çocuklardan Ukraynalı ...
Diyarbakır’da 4 ilçede okullar 1 gün tatil
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 4 ilçede okullar 1 gün tatil

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.