AK Parti Diyarbakır Teşkilatı, partililerle bir araya gelmeye devam ediyor

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen ‘Kanaat Önderleri Buluşmaları, Vefa Buluşmaları ve 3 Kademe Teşkilat Eğitim Buluşmalarına’ Kayapınar ilçesi ile devam etti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman ve beraberindeki partililer Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesini ziyaret ettiler.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen programlara teşkilat mensupları yoğun ilgi gösterirken, İlçede Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve kanaat önderleri ile bir araya gelerek sorun ve talepleri dinleyen AK Parti heyeti, ardından AK Parti Kayapınar ilçe teşkilatının ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ve belediye meclis üyeleri ile bir araya gelerek 3 kademe teşkilat istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Heyet, daha sonra vefa buluşması programında Kayapınar da AK Partinin kuruluşundan bu yana görev almış olan tüm ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları, belediye başkan adayları, geçmiş belediye meclis üyeleri, geçmiş dönemlerde görev alan yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.



"Biz büyük bir aileyiz"

Programda konuşan Aydın, "17 ilçemizle birlikte faaliyetlerimizi sürdürerek, gönülden gönüle köprüler kurma gayretiyle ve durmak bilmeyen azmimizle yolumuza devam ediyoruz. Diyarbakır’ımızı şekillendirecek olan, hizmetlerimizi kalıcı hale getirecek ve yenilerini katacak olan 2023 seçimlerine yaklaşmış olduğumuzun bilincindeyiz. Biz biliyoruz ki partimizin elde ettiği başarılar, birlik, beraberlik ve kardeşliklerimizle kazanılmıştır. Partimizin kuruluşundaki gençler, bugünün olgunları, olgun olanlar ise kanaat önderleri oldu. 20 yıllık iktidar dönemimizde bu böyle devam etti. Heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmedik ve onun için daima yeni daima genciz. AK Parti, bize öncelikle dostluk, ahbaplık, kardeşlik kazandırdı. Biz büyük bir aileyiz. Bugün eskiyeni demeden aynı hedefe yürüyorsak, bizim de Diyarbakır’ımızın da Ülkemizin de sırtı yere gelmez "dedi.



“Bizim, derdimiz de, sevdamız da Diyarbakır”

Diyarbakır'ı çok önemsediklerini altını çizen Başkan Aydın, "Bizler, Ak Parti Diyarbakır Teşkilatı olarak 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak seçimi kazanana kadar gece gündüz demeden durmayacağız. Bizim, derdimiz de, sevdamız da Diyarbakır. Ben bütün yol arkadaşlarımdan şunu istiyorum, gelin el birliği ile saflarımızı daha da sıkılaştırarak hedefimiz olan 18 Haziran 2023 seçimini kazanmaya hep birlikte koşalım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.