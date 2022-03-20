Genç Yeşilay Kulübü üyeleri yaşlı çınarlarla buluştu

Yeşilay Diyarbakır Şubesi yönetimi ile Diyarbakır Dicle Genç Yeşilay Kulübü gönüllüleri, 1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Yenişehir Belediyesi’ne bağlı İkinci Bahar Millet Kıraathanesi’nde bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşları ziyaret etti.

Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı İkinci Bahar Millet Kıraathanesi’ne gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile Yeşilay Diyarbakır Şubesi yönetimi ve Diyarbakır Dicle Genç Yeşilay Kulübü’nün gönüllüleri ’1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’ kapsamında bir araya geldi. Etkinliğe Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Cebe, Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Meryem Kaya, Yenişehir Belediyesi Basın Müdürü Remzi Tekin, Diyarbakır Dicle Genç Yeşilay Kulübü gönüllüleri ve İkinci Bahar Millet Kıraathanesi’ndeki yaşlı vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Cebe, "1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak, kuşaklar arasındaki iletişimi sağlamak, evlerimizin baş köşesinde ağırladığımız yaşlılarımıza saygımızın sürdürülmesi amacıyla Diyarbakır Dicle Genç Yeşilay Kulübü’nün gönüllü gençleri ile bir araya geldik. Hepinizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu ay ayrıca Yeşilay haftamızın olduğu bir ay, bu nedenle Genç Yeşilay Kulübümüzün gönüllüleri yaşlılarımıza bağımlılıklar konusunda bilgilendirmeler yaptılar. Bu etkinliğin yapılması konusunda bizlere desteklerini sunan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekilimiz Murat Beşikci'ye çok teşekkür ediyoruz "dedi.

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