Diyarbakır’da evlat nöbeti 930'ncu gününde

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Zümrüt Salim, zorla dağa kaçırılan oğlu için eylemini 930'uncu gününde de kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 930'uncu gününde de sürüyor. 2 yıldır oğlunun hasretini çektiğini ifade eden Salim, "Oğlumu HDP’den istiyorum. Neden kendi çocuklarını göndermiyorlar. Fakirlerin çocuklarını dağda mahkum etmişler, aç susuz. Bizi de kendi kapılarında mahkum ettiler. Artık bizim sesimizi duysunlar, yeter bu acı nereye kadar. Hamza oğlum eğer beni görüyorsan, duyuyorsan artık yeter bu acı, dayanamıyorum dön gel. Kapım sonuna kadar açık. Sen Kur’an'ı Kerim okuyup hafız olacaktın. Dön gel sonuna kadar peşindeyim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.