Yaşam koçu Taylan başarılarıyla dikkat çekiyor

Son zamanlarda artan iş stresleri ve travmalar insanları terapi merkezlerine yöneltiyor. İstanbul Nişantaşı’nda ofisi bulunan başarılı yaşam koçu ve NNLP uzmanı Onur Taylan uyguladığı başarılı terapi yöntemleriyle son zamanların en çok rağbet gören isimlerin başında geliyor.

Almanya’da ofis açma hazırlığında bulunan ve ünü Türkiye ve dünyaya yayınlan başarılı yaşam koçu Onur Taylan telefon seanslarıyla da bir çok müşterisine kusursuz hizmet veriyor. Bir çok televizyon programına katılan ve en başarılı ödüllerin de sahibi olan Onur Taylan, Eskişehir Anadolu Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünü onur belgesi ile tamamladı. Psikoloji alanında eğitimlerine devam eden Onur Taylan aynı zamanda NNLP pratisyen sertifika programını içeren performans koçluğu ve iletişim sihirbazları eğitimini başarıyla tamamlamış ve NNLP prcactitioner unvanını almaya hak kazanmıştır. Sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiren Onur Taylan engelsiz yaşam vakfı gibi bir çok vakıf ve yardım derneklerine bağış yaparak kadına olan şiddete karşı olduğunu net bir şekilde belirten bir isim olarak tanınıyor.

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