Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları Vatandaşlar Nevruz alanına giriş yaptı Polis terör örgütünü simgeleyen paçavralara izin vermedi

Diyarbakır'da Nevruz kutlanıyor. 6 bin kadın ve erkek polis alanda görevliyken, Nevruz alanı polisin sıkı güvenlik önemleri arasında dron ile canlı izleniyor. Alana terör örgütünü simgeleyen paçavraların sokulmasına ise izin verilmedi.

Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları başladı. Saat 10.00'da başlayan etkinlik için Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı etrafında 6 bin polis görevlendirildi. Kutlamaların yapılacağı alanda bazı yollar trafiğe kapatılırken, parkın etrafı bariyerlerle çevrildi. Nevruz Bayramı etkinliğine katılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelmeye başladı. Güvenlik güçleri, vatandaşları arama notasında üst kontrolünden geçirdikten sonra alana girişlerine izin verdi.



Terör örgütünün paçavralarına izin verilmedi

Nevruz alanında Diyarbakır Emniyeti sıkı güvenlik önlemleri alırken, dron ile canlı izlendi. Katılımın az olduğu görülen Nevruz etkinliğinde kısa süreli provokasyon yaşandı. Polis ekipleri gerginliğe mahal vermeden tedbirleri almayı sürdürdü.

Nevruz ateşinin yakıldığı etkinlik, sanatçıların şarkılarıyla devam ediyor.

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