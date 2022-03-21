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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kromozomları değil, skorları saydılar

İHA

Kromozomları değil, skorları saydılar

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle, 'Kromozomları Değil, Skorları Sayalım' sloganıyla özel çocuklar için masa tenisi turnuvası ve hepimiz aynıyız spor oyunları etkinlikleri düzenlendi.
Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Baki Karabulut, antrenörler, özel çocuklar, aileleri ve öğretmenler katıldı. Büyük bir katılımın gerçekleştiği etkinlikte özel çocuklar, hem spor yaptılar hem de doyasıya eğlendiler.
Diyarbakır Gençlik ve Spor Şube Müdürü Baki Karabulut, oyunların sonunda özel çocuklara hediyelerini takdim etti. Özel çocuklar için yaptıkları etkinlikte herkesin birbirleriyle kaynaşmasını sağladıklarını ifade eden Karabulut, “İmkanlarımızı onlar içinde farkındalığa göre kullanabileceğimizi belirtmek için böyle bir etkinlik yaptık. Onlarla oynayarak eğleniyoruz, sohbetler ediyoruz. Farkındalığının farkındalığını görüyoruz. Özel çocuklarımız için böyle özel gelişimler ve yatırımlar yapmayı devamlı arzu ediyoruz. Gönlümüz, kalbimiz her zaman sizlerle. Farkındayız, bir gün değil her gün yanınızdayız. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kutlu olsun” dedi.

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