Diyarbakır'da korsan taksi ve servis denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, taksi taşımacılığının kayıt altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve ulaşım hizmetlerinin bir düzen içerisinde sürdürülmesi için denetim yapıyor.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Ergani, Silvan ve Bismil ilçelerinde emniyet müdürlüğü koordinesinde servis araçları ile korsan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulamada denetimin yanı sıra ticari taksi plakası sahibi ve şoförleriyle görüşülerek konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Şehiriçi minibüslere yönelik yapılan denetimde ise araçların ruhsat ve yaş haddi kontrolleri sağlandı. İlçelerde yapılan uygulamada 7 araca cezai işlem uygulandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğünün korsan taşımacılığa yönelik şehir merkezi ile ilçelerdeki denetimleri devam edeceği belirtildi.

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