Diyarbekirspor - Etimesgut dostluğu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Diyarbekirspor, deplasmanda 10 kazandığı Etimesgut Belediyespor maçının ardında gösterilen dostluk ve misafirperverlik için ev sahibi kulübün yönetimine teşekkür etti.

Ankara'da örnek bir tablo ile karşılaştıklarını belirten Diyarbekirspor Başkanı Turan İlgin, Etimesgut Belediyespor Kulübü Başkanı Mesut Şahingöz ve yönetim kurulu başta olmak üzere Etimesgut halkına çok teşekkür ettiklerini ifade etti.

En iyi şekilde ağırlandıklarını belirten İlgin, “Örnek bir tablo ortaya koydular. Bu kadirşinas tutum bizi çok mutlu etti. Son dakika golüyle kazanan taraf olmamıza rağmen bizi centilmence uğurladılar. Hayati bir galibiyete imza attık ama daha yolumuz var. Cumartesi günü sahamızda yapacağımız Ergene Velimeşespor maçı çok büyük önem taşıyor. Şimdiden tüm halkımızı maça davet ediyoruz" dedi.

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