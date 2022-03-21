Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı (3)

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298 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 15 POLİS YARALANDI

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında polise taş atan, yasaklanmış örgüt simgelerini taşıyan, yasa dışı slogan atan ve polise mukavemet eden 298 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Çıkan olaylarda15 polisin de hafif şekilde yaralandığı ifade edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)Burak EMEKSerhat Ozan YILDIRIM/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKSerhat Ozan YILDIRIM

2022-03-21 19:39:59



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