Zabıta ekipleri gelen ihbarı değerlendirdi, sahte çay paketlerinde talaş çıktı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri gelen ihbarı değerlendirmesi üzerine cadde üzerinde topladığı 7 paket kaçak çayın içinde çay yerine talaş çıktı. Ekipler, tutanak tutup ürünleri imha etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ALO 153 ihbar hattına düşen ihbarı değerlendirmesi üzerine Bağlar ilçesinde cadde üzerinde seyyar olarak çay satan bir satıcının çay paketlerini incelemesi üzerine içinde bir avuç dem, ağırlık olsun diye su bardağı ve geri kalanı çaya benzer toz çıktı. Zabıta ekipleri 7 paket deme el koyup işlem sonrası imha edeceği belirtilirken, denetimlerin sıkla olacağını ve vatandaşların böyle durumlar karşısında ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ALO 153 ihbar hattına sahte çay satıldığıyla alakalı yapılan ihbar üzerine zabıta ekiplerince kentin belirli noktalarında kontroller yapıldığını belirten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürü Abdülaziz Arin, yaklaşık 7 adet İstikan markalı sahte çay paketine rastladıklarını söyledi.



“Herhangi bir iş yerinde rastlamadık, seyyar olarak satılıyor”

Paketleri açıp incelediklerinde içerisinde üst kısımlarda ir çay tanelerinin bırakıldığını ifade eden Arin, “Altında ise tamamı tozdan oluşan çaya rastladık. Bununla alakalı emniyet ekiplerini de çağırdık. Söz konusu şahısla ilgili gerekli yasal işlemi uygulamak üzere şahsın kimlik tespitini yaparak gerekli yasal işlemi de uyguladık. Bununla ilgili tüm ekiplerimiz görevlendirildi. Şehrin birçok noktasında bu çalışmamız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan da ricamız konuyla ilgili tespitleri halinde belediyemiz ALO 153 üzerinden zabıta ekiplerimize bilgi vermelerini rica ediyor. Bu, seyyar satıcıların kavşaklarda satmış olduğu çaylardır. Her hangi bir iş yerinde satışına rastlamadık” dedi.



Şebeke halinde satış yapılıyor”

Orijinal ile sahtesi arasındaki farkı anlatan Arin, “Orijinal kutuda şu kısım kesik ve poşet kısmı iç tarafta olacak şekilde belirli. Mevcut bizim tespit ettiğimiz kutularda da karton kısmı kesik değil, üzerine sadece bir etiket yapıştırarak orijinale benzetilmiş vaziyette getirmişler. İçerisine su bardağı bırakıyorlar ağır olması için. Şahısla yaptığımız görüşmede Diyarbakır’da ikamet ettiğini, şebeke halinde kişiler tarafından yapıldığını, şehrin birçok noktasında satışı yapıldığını beyan etti. Fiyat olarak şu anda piyasada normal seyyar satıcılar 100 liradan satıyorlar. 80 liraya kadar da indirim yapıyorlar. Orijinali ise 130 ile 150 lira arasında değişiyor” şeklinde konuştu.

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