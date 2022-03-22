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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da mesleki eğitim seferberliği

İHA

Diyarbakır’da mesleki eğitim seferberliği

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul terki yaşayan öğrencilerin mesleki eğitim programlarında eğitimlerini tamamlamaları için seferberlik başlattı.
Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve genç işsizliğin azaltılmasındaki mutlak katkıyı sağlayacak olan mesleki eğitim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncelik verdiği en önemli alanlar arasında yer aldı. Kentte hem iş gücüne katılım hem de sektörün beklediği nitelikteki insan kalitesine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren 5 mesleki eğitim merkezine ek olarak mesleki ve teknik okulların bünyesine mesleki eğitim merkezi programı açıldı. Bu şekilde sürece Diyarbakır’da da hız kazandırılmaya çalışıldı.

“34 alan ve 184 meslek dalında eğitim verilmekte"
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu yaptığı açıklamada, 34 alan ve 184 meslek dalında eğitimin verildiği 63 mesleki eğitim merkezinde hem eğitim terki yaşayan öğrencilerin kendi ilgi duydukları alanda eğitim almalarına olanak sağlanacağını hem de sektörün beklediği nitelikli işçi kalitesine katkı sunulacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile Diyarbakır için konulan 5 bin öğrenci hedefine geçen yıl 27 Aralık’ta, sonrasında konulan 10 bin öğrenci hedefine ise 4 Şubat itibari ile ulaştıklarını vurgulayan Vali Karaloğlu, 20 Mart itibariyle de mesleki eğitim merkezlerinde eğitimöğretim gören öğrenci sayısının 11 bin 800’e ulaştığı bilgisini verdi.

"Gençlerimize meslek öğreterek onları istihdama kazandıracağız"
Yeni hedefin 17 bin öğrenci olduğunu dile getiren Karaloğlu, bu sayıları çok daha yukarılara çekeceklerini ifade ederek, “Mesleki eğitim meselesini çözmeden birçok şeyi çözemeyiz, çözemedik. Bizim alanda çalışacak, mesleğini çok iyi yapmış, çok iyi yapabilen ara insan gücüne ihtiyacımız var. Devletimiz, hükümetimiz bu konuyu çok önemsiyor. Bizler de gençlerimize meslek öğreterek onları istihdama kazandıracağız” dedi.
İşvereni destekleme kapsamında, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programına kayıt yaptıran 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30’u, 12’nci sınıf öğrencilerine ise asgari ücretin yüzde 50’si devlet tarafından ödeniyor. Diyarbakır’da MESEM programı dışında Mesleki ve Teknik Okullarda 66’sı yabancı uyruklu olmak üzere 30 bin 98 öğrenci örgün eğitim öğretime devam ediyor.

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