Karaciğeriyle hayata tutunduğu oğlu için evlat nöbetine katıldı



Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 273 oldu. 2017 yılında 25 yaşındayken kaçırılan üniversite öğrencisi oğlu Mehmet için gelen Ali Akan, oğlunun 2013 yılında kendisine verdiği karaciğerle hayata tutunduğunu belirterek, "Oğlum sen bana ciğerini verdin, bana babalık ettin ama ben sana babalık yapamadım. Gel bu hasret bitsin" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 932 gündür sürdürülen nöbette şu ana kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Mehmet için nöbete başlayan Ali Akan ile birlikte aile sayısı 273 oldu.

'GEL BU HASRET BİTSİN'

Ali Akan, 2013'te kendisinin siroz hastası olduğunu ve dağa kaçırılan oğlu Mehmet'in kendisine verdiği karaciğer ile hayata tutunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Oğlum sen bana ciğerini verdin, bana babalık ettin ama ben sana babalık yapamadım. Gel bu hasret bitsin. Oğlum 2017 yılında 'tatile gidiyorum' diye evden ayrıldı. Ondan sonra bir haber alamadım. Bana karaciğeri veren kendisiydi, yaşadıklarımı ona borçluyum. Lütfen gel, hasretinle yanıyorum. Buraya sesimi duyurmak için geldim. Oğlum gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Lütfen, bu hasretle tutuşuyorum. Bir an evvel haber almak istiyorum." (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2022-03-22 15:27:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.