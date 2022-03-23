Kaza tutanaklarında 'Alo tutanak' dönemi başlıyor

5 yıldır üzerinde çalıştığı sistemle kaza tutanaklarını uygulama üzerinden 15 dakikada yapmayı başaran Zeynep Berrak Çüles 'Alo tutanak' dönemini başlattı.

Uzun yıllar sigorta sektöründe çalışan Zeynep Berrak Çüles, 5 yıldır üzerinde büyük bir titizlikle çalıştığı ‘Alo Tutanak’ isimli uygulamayı hayata geçirdi. Bu uygulama sayesinde artık kazazedelerin hasar kayıtları elektronik ortamda 15 dakikada tutulacak.

Sigorta Düşünce Merkezi Birinci Düşünce Pazarları Toplantısı İstanbul’da düzenlendi. Dr. Ahmet Genç’in de konuşmacı ve moderatör olarak yer aldığı toplantı, ünlü haber spikeri ve sunucu Ece Üner’in sunumuyla gerçekleşti. Sigorta ve otomotiv sektörünün birçok önemli isimlerinin de katıldığı toplantıda 'Alo Tutanak' Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Berrak Çüles, 5 yıldır üzerinde büyük bir titizlikle çalıştığı, özellikle kamu yararına olan ‘Alo Tutanak’ mobil uygulamasını sektörün önde gelen isimlerine anlattı. 25 yıllık sigortacı Berrak Çüles, kusur düzeltme uygulaması için heyecanını dile getirerek sektör için önemli bir yenilik olduğunu vurguladı. Çüles, “Bu uygulamanın kamu yararına ve ücretsiz. Kadın bir yatırımcı ve girişimci olarak milli ve yerli bu projeyi vatandaşların kullanımına sunmaktan onur duyuyorum” dedi.

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