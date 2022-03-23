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Diyarbakır’da 10 bin öğrenciye çevre bilinci aşılanması hedefleniyor

İHA

Diyarbakır’da 10 bin öğrenciye çevre bilinci aşılanması hedefleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin doğa ve çevre bilincinin gelişmesi için okullarda başlattığı "Çevre, Geri Dönüşüm ve İklim Değişikliği" konulu eğitimler 3 bin 961 öğrenciye ulaştı.
Büyükşehir Belediyesi, çocuklara ve gençlere çevre temizliği bilinci kazandırmak, çevreyi koruyan ve doğayı seven bireylerin yetiştirilmesi amacıyla ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, program kapsamında okullarda "Çevre, Geri Dönüşüm ve İklim Değişikliği" konularında 3 bin 427 öğrenciye eğitim verdi. Çevre mühendisleri tarafından verilen eğitimde, öğrenciler çevre bilincinin oluşması için geri dönüşümün önemi, evsel atıkların farklı şekillerde toplanması gerekliliği, çevreyi bilinçli bir şekilde koruma ve temiz tutma konularında bilgilendirildi. Mühendisler, Büyükşehir Belediyesi’nin çevre konusunda yürüttüğü çalışmaları anlatarak, Diyarbakır’ın 50 yıllık çöp sorununu çözecek Entegre Katı Atık Yönetimi’ni (EKAY) öğrencilere tanıttı.

534 öğrenci Güneş Evi’nde ağırlandı
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, doğa dostu yenilenebilir enerji kaynakları örneklerinden biri olan Güneş Evi’nde 534 öğrenciyi de ağırladı. Öğrencilere yenilenebilir enerji ile fosil yakıtların tanımı, zararları ve faydaları aktarıldı. Öğrenciler, güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları ve fosil yakıtlar hakkında merak ettikleri soruları yetkili personele yöneltti. Güneş Evi ile ilgili de bilgi veren görevliler, güneşten nasıl enerji alındığını, evin çalışma sistemi, evdeki her şeyin güneş enerjisi ile çalışması ve yenilenebilir enerjinin faydalarını anlattı.
Büyükşehir Belediyesi, çevre bilinci kazandırılması amacıyla 10 bin öğrenciye eğitim vermeyi hedefliyor.

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