Diyarbakır’da alevlere teslim olan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde alevlere teslim olan hafif ticari araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Elazığ Yolu üzerinde bulunan Tekstil Organize Sanayine bölgesinde hafif ticari araçta yangın çıktı. Araç sahibinin 112 komuta merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamladı. Can kaybının olmadığını yangında ekipler, aracın motor kısmında elektrik bağlantısından yangının çıktığı değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.