AK Parti, MYK'da alınan karar sonrası belediye ziyaretlerine başladı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki: “İdeolojik noktada yapılan belediyecilikten geçmişte ülke çok çekti” “1994 öncesinde Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde aşırı sol kafaların oluşturduğu belediyecilik yapısı hepimizi çok rahatsız etmişti”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Diyarbakır’da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve partililerle bir araya gelerek yapılan hizmetler ve projeler hakkında değerlendirme toplantısında bulundu.

Geliş amaçlarının belediyenin hizmetlerini ele alıp daha iyisinin yapılması için istişarelerde bulunmak olduğunu anlatan açıklayan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın ortaya koyduğu iradenin bir noktada temsilini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Keyifle geldiğini belirten Özhaseki, yapılan işlerden büyük haz aldığını dile getirdi.



“Eylemden eyleme koşturmayı da görev biliyorlardı”

MYK'da alınan kararla AK Parti belediyelerini ziyaret ettiklerini belirten Özhaseki, “Belediye başkanlarımızla istişare ediyoruz. İl teşkilatlarımızla bir araya gelerek yapılacak ne varsa sorunları yerinde görüp değerlendiriyoruz. Sonra da hazırladığımız raporları cumhurbaşkanımıza arz ederek buradaki işlerin çözümü noktasında hareket ediyoruz. AK Parti'nin belediyecilik anlayışı hizmet odaklı. Bizim belediyeciliğimiz hizmet belediyeciliğidir. İdeolojik noktada yapılan belediyecilikten geçmişte ülke çok çekti. Özellikle 1994 öncesinde Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde hakim olan aşırı sol kafaların oluşturduğu belediyecilik yapısı hepimizi çok rahatsız etmişti. Onların kafasında bir dünya görüşü vardı, ülkeyi götürmek istedikleri bir yer vardı. Belediye personelini de bu yolda sanki birer eleman gibi görüyorlardı. Eylemden eyleme koşturmayı da bir görev biliyorlardı. 1994 yılında cumhurbaşkanımız İstanbul'da ve bizlerde Anadolu’da yola çıktığımızda insanlarımıza bir tek şunu söyledik. Biz hizmet edeceğiz. İnsanların hizmete ihtiyacı var” dedi.



“Cumhurbaşkanımızın verdiği yetki ile buralarda çalışma yaparak istişarelerde bulunuyoruz”

Belediyecilik, ideolojilerin savaşma yeri olmadığını aktaran Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz burada gece gündüz çalışacağız. Kimseyi birbirinden ayırmayacağız. Burada kim yaşıyorsa hepsi bizim başımızın tacıdır. Sosyal belediyecilik de bizimle başladı. Fakir fukaranın, garibanın yanında olduk. Ben 1994'te ilk belediye başkanlığımda 16 aşevi ve 20'ye yakın sağlık ocağı açtım. Niye? Çünkü ihtiyaç vardı. Şimdi de belediyecilik farklı bir boyuta gidiyor. Biz arkadaşlarımızla oturuyoruz, istişare ediyoruz, eksikleri tespit ediyoruz. Ankara üzerinden yapılması gerekenler varsa milletvekillerimiz zaten takip ediyoruz. Biz de genel merkez yönetimi olarak cumhurbaşkanımızın verdiği yetki ile buralarda çalışma yaparak istişarelerde bulunuyoruz."



"Bağlar'daki gayreti görüyoruz"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun elindeki imkanlarla güzel bir başarı ortaya koyduğuna vurgu yapan Özhaseki, bu çıtayı daha yükseğe taşımak için her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Özhaseki, "Benim ömrüm belediyecilik ile geçti. Bildiğim tek şey de belediyecilik. Bu yüzden bildiğim ne varsa aktarmaya çalışıyorum. İnşallah bugün Bağlar Belediyemizde, sonra farklı ilçelerde ve akşam da partimizin teşkilatlarıyla bir araya geleceğiz. Diyarbakır'ımızı, buradaki hizmetleri konuşacağız. Yapılacak işleri değerlendireceğiz. Dolu olarak Ankara'ya gidip bu sorunları aktarırken, bir taraftan da buradaki işlere yardımcı olmanın, belki bazılarının da sevinci ve mutluluğu içerisinde gideceğiz. Bizim belediyecilik anlayışımız sayesinde şehirlerimiz Avrupa ile yarışır hale gelmiştir. Ama haliyle insanların gönlünü kazanmadan çok başarılı yol alma şansımız yok. Bağlar'da değerli başkanımız çalışıyor ve gayret ediyor. Elinden geleni ortaya koyuyor. Elindeki imkanlarıyla güzel işler yapıyor. Bunun da farkındayız. Genel Merkez olarak dışarıdan izleriz ama bir taraftan da anketlerle ne olduğunu, ne bittiğini takip ederiz. Kurumsal anlamda bunu en iyi yapan parti AK Parti'dir. Biz kendi içimizde toplanır, istişare ederiz. İnşallah Bağlar'da çok daha başarılı oluruz, güzel işler yaparız. Tüm Diyarbakır'a örnek oluruz. Burada gönül belediyeciliğini inşa ederek diğer ilçelere de örnek teşkil ederiz" şeklinde konuştu.

Ziyaret, basına kapalı sunumla partililerle devam etti.

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