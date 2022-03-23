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Özhaseki: En iyi belediyeciliği AK Parti yapar

DHA

Özhaseki: En iyi belediyeciliği AK Parti yapar


Selim KAYANurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Türkiye´de belediyeciliği en iyi Ak Parti'nin yaptığını söyledi. Özhaseki, "Bizim belediyecilik anlayışımız, hizmet belediyeciliğidir, eser belediyeciliğidir. İdeolojik noktasında yapılan belediyecilikten geçmişte ülke çok çekti. Özellikle 1994 öncesinde İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere hakim olan aşırı sol kafaların o dönemde ortaya koymuş oldukları belediyecilik yapısı, hepimizi çok rahatsız etmişti" dedi.
Belediyelerinin çalışmalarını yerinde incelemek üzere eşi Neşe Özhaseki ile Diyarbakır'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Merkez Bağlar Belediyesi´ne giderek açıklamalarda bulundu. Özhaseki, belediye bahçesinde Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından çiçek ve davul zurna eşliğinde halayla karşılandı. Kendisini karşılayan kalabalıkla selamlaştıktan sonra belediye toplantı salonunda gazetecilere açıklamada bulunan Özhaseki, "Bugün ülkemizin en kadim, en güzide şehirlerinden biri olan Diyarbakırımızdayız. Diyarbakırımıza bir süredir gelememiştik. Bu nedenle içimizde bunun hüznü vardı. Çünkü 2015 yıllarından itibaren ülkemizin bir daha yaşanmasını hiç istemediği o en kötü günlerinde Diyarbakır´da olmaya çok gayret ettim. Her 10 günde bir mutlaka kente gelirdim. Buradaki sorunları tespit etmeye çalıştım. O çatışmalarda yıkılan yerleri onarmaya, insanların gönüllerini daha çok kazanmaya, tamir etmeye çok gayret ettim. Şimdi MYK´da aldığımız bir kararla belediyelerimizi geziyoruz. Belediye başkanlarımızla istişare ediyoruz. İl teşkilatımızı ziyaret ediyoruz. Yapılacak ne varsa sorunları yerinde görüşüp tartışıp sonra da elimizdeki raporla Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edip buradaki işlerin çözümü noktasında hareket ediyoruz" dedi.
'BU İŞİ EN İYİ AK PARTİ YAPIYOR'
Türkiye´de belediyeciliği en iyi Ak Parti'nin yaptığını anlatan Özhaseki, 1994 yılından önce yapılan belediyecilik anlayışını da eleştirdi. Özhaseki, şunları söyledi:
"Bizim belediyecilik anlayışımız, hizmet belediyeciliğidir, eser belediyeciliğidir. İdeolojik noktasında yapılan belediyecilikten geçmişte ülke çok çekti. Özellikle 1994 öncesinde İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere hakim olan aşırı sol kafaların o dönemde ortaya koymuş oldukları belediyecilik yapısı, hepimizi çok rahatsız etmişti. Onların kafalarında bir dünya görüşü vardı. Ülkeyi götürmek istedikleri bir yer vardı. Belediye personeli de bu yolda sanki birer eleman gibi görüyorlardı. Eylemden eyleme koşturmayı da bir görev biliyorlardı. Biz 1994´te Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul´da, bu fakir kardeşiniz de Kayseri´de aday olduğumuzda insanların karşısına çıktığımızda tek şey söyledik. Biz hizmet edeceğiz. Bu insanların hizmete ihtiyacı var. Belediyecilik ideolojilerin savaşma yeri değildir. Kavga yeri değildir. Biz burada gece gündüz demeden çalışacağız. Kimseyi birbirinden ayırmayacağız. Toplumda kim yaşıyorsa hepsi başımızın tacıdır. Ne ırkına bakarız, ne mezhebine bakarız, ne rengine bakarız, ne de diline bakarız. Biz hizmet ederiz. Vatandaş da bizi hizmet için seçiyor diyerek çıkmıştık. Çok şükür bunu başardık. Daha sonra o dönemlerde sosyal belediyeciliği biz Ak Partili belediyeler olarak, daha önceki söz sahibi arkadaşlarımızla aynı çizgide gördüğümüz için söylüyorum. Bunu biz başlattık. Fakir, fukaranın, kimsesizlerin yanında olduk. 1994´te ilk belediye başkanlığımda ben 16 tane aş evi açmıştım. 20´ye yakın sağlık ocağı açmıştım. Niye? İhtiyaç vardı. Bu ihtiyaçları gidermek için bunları yapmıştık zamanında. Şimdi de belediyecilik farklı bir boyuta gidiyor. Biz arkadaşlarımızla oturuyoruz, istişare ediyoruz. Eksikleri tespit ediyoruz. Ankara tarafında yapılması gereken bir şey varsa zaten milletvekillerimiz takip ediyorlar ama bir genel merkez yetkilisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da verdiği yetkiyle ben de buralarda arkadaşlarımızla bunları istişare ediyoruz. Benim ömrüm belediyecilikle geçti. Bildiğim tek şey de belediyecilik. O yüzden arkadaşlarıma da bu konuda bildiğim ne varsa onu aktarmaya çalışıyorum. Bağlar´da değerli başkanımız çalışıyor. Gayret ediyor, elinden geleni ortaya koyuyor. Kıt imkanlarla büyük işler yapıyor. Bunun da farkındayız. Kurumsal olarak bu işi en iyi yapan parti Ak Parti'dir"
NEŞE ÖZHASEKİ´DEN DİYARBAKIR ANNELERİNE ZİYARET
Mehmet Özhaseki´nin eşi Neşe Özhaseki de sabah saatlerinde valilik ziyaretinin ardından AK Parti MKYK üyesi Suna Kepoğlu Ataman, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu AK Parti Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı Meral Öztürk ve Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu´nun eşi Durdane Beyoğlu ile beraberindekiler, evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. HDP İl Binası önünde 933 gündür evlat nöbeti tutan 273 aileyi ziyaret eden Özhaseki ve beraberindekiler, aileler tarafından karşılandı.
`HER ZAMAN ONLARIN YANINDAYIZ´
Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Neşe Özhaseki, evlatları için göz yaşı döken anne ve babaların yanında olduklarını belirtti. Özhaseki, "Bu şekilde onlara destek vereceğimizi düşündük. Beraberindekilerle birlikte onlara destek olmaya umutlarını yitirmemelerini söyledik. Her zaman da anne olarak onların yanındayız" dedi. Açıklamanın ardından Özhaseki ve beraberindekiler, annelere karanfil verdi.  (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2022-03-23 16:09:02

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