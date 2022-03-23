MHP Diyarbakır İl Teşkilatı, Ziya Gökalp'ın doğum gününü pasta keserek kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı, 23 Mart 1876 yılında Diyarbakır’da doğan, milliyetçilik ve Türkçülükle ilgili kaleme aldığı eserleriyle ünlenen Ziya Gökalp'ın doğun gününü pasta keserek kutladı.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve beraberindeki partililer, Sur ilçesinde bulunan Ziya Gökalp'ın müzesini ziyaret ederek ardından üzerinde Ziya Gökalp'ın resminin olduğu pastayı keserek kutladılar.

Pasta kesimi sonrası açıklamalarda bulunan Kayaalp, milliyetçilik ve Türkçülüğü Diyarbakır’da anlatmak için caba harcadıklarını ifade etti. Kayaalp, “Hemşerimiz, Türk dünyasının, Türklüğün fikir babası olarak kabul ettiğimiz Ziya Gökalp'ın doğum yıl dönümü dolayısıyla hemşerileri olarak doğum gününü kutlamak istedik. Kentin farklı noktalarında da doğum günü pastası dağıtma kararı aldık. Diyarbakırlı ve Türkçülüğün fikir babası olarak kabul ettiğimiz Ziya Gökalp'ın daha iyi tanınması ve anlaşılması için bunu her yıl uyguluyoruz. Bu kentin farklı noktalarında da yayarak onu gelecek nesillere aktarılması için çabalıyoruz” dedi.

Diyarbakır’ın hep terör ve kötü olaylarla anıldığını belirten Başkan Kayaalp, “Kentimiz uzun yıllar hep terörle ve bölücülük benzeri olumsuz konularla gündeme geldi. Ama Türkiye’de çok az kişi belki Ziya Gökalp’in Diyarbakırlı olduğunu biliyordur. Ziya Gökalp'ın Türklüğün fikir babası olarak kabul gördüğü ülkemizde ve Türk dünyasında bugün Diyarbakırlı Ziya Gökalp olarak kendisini yad ediyoruz. Yeni yetişen nesillere de Ziya Gökalp'ı iyi anlatacağız” ifadelerinde bulundu.

Yapılan açıklamanın ardından Başkan Kayaalp ve beraberindekiler Ziya Gökalp müzesinde toplu hatıra fotoğrafı çektikten sonra ayrıldı.

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