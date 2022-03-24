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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’daki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

Diyarbakır’daki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi sitesinde patlama meydana geldi. Patlamada 5’i ağır, 7 kişi yaralanırken, patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesi içinde sabah saatlerinde bir iş yerinde oksijen tüpünden olduğu değerlendirilen bir patlama yaşandı. Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan arama ile olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevke edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 5’i ağır 7 kişi yaralanırken, patlama anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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