Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 5'i ağır 10 yaralı (2)- Yeniden 



Burak EMEK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, sabah saatlerinde 3'üncü Sanayi Sitesi'ndeki oto tamir atölyesinde patlama meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada atölyede sanayi tüpünün patlaması sonucu 5'i ağır 10 kişinin yaralandığı bildirilirken, olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayapınar ilçesindeki 3'üncü Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde bir oto tamir atölyesinde patlama meydana geldi, 5'i ağır 10 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın yaşandığı atölye kullanılamaz hale gelirken, diğer iş yerleri ile araçlarda da hasar oluştu. Patlamanın şiddeti, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Patlama anı ve sonrası yaşanan panik anbean kaydedildi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, inceleme yaptı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğunu belirten Aşkın, gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

'CAMLAR ÜZERİMİZE YIKILDI'

Olay sırasında kendi atölyesinde olduğunu belirten oto tamirci Murat Aygün, "Buradaki camlar üzerimize yıkıldı. Yaralı bir arkadaşımızı, kendi imkanlarımızla hastaneye götürdük. Ne olduğunu pek anlamadık" dedi. Musa Yüksel de patlama sırasında içeride olduğunu ifade ederek "İş yerimizde yaralı yok ama içeridekilere ne durumda bilemiyoruz. Müdahalede bulunduk" diye konuştu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır Valiliği patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kayapınar ilçemiz 3. Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamir atölyesinde saat 09.20 sıralarında sanayi tüpü patlaması meydana gelmiş, 5´i ağır olmak üzere toplam 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilk müdahalelerinin ardından en yakın hastanelere sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir" ifadeleri kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA

2022-03-24 12:01:23



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