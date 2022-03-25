Bağlar’da 3 yılda 401 adet metruk yapı yıkıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar’da 3 yılda 401 adet metruk yapı yıkıldı

İHA

Bağlar’da 3 yılda 401 adet metruk yapı yıkıldı

Diyarbakır’da çarpık kentleşme ve mühendislik hizmeti almayan yapıların en fazla olduğu Bağlar ilçesinde 19942019 yılları arasında 25 yılda 76 metruk yapı yıkımı gerçekleşirken, 2019 yılından sonraki üç yıllık süreçte 401 yapının yıkımı yapıldı.
Yaklaşık 275 bin nüfusu barındıran eski Bağlar bölgesinde çarpık kentleşmenin yanı sıra çeşitli nedenlerle zamanla kullanılamaz hale gelerek çevredeki vatandaşlar için can ve mal riski oluşturacak seviyeye gelen eski yapılarla mücadelede belediyenin son üç yılda gösterdiği başarı bölgeye nefes aldırırken, önceki yıllara göre de rekor başarıya imza atıldı. 2019 yılında belediyede yaşanan yönetim değişikliğinin ardında Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla oluşturulan yapı kontrol ekipleri vatandaşlardan gelen taleplerin yanı sıra bölgede tespit çalışmaları gerçekleştirdi. Muhtarlarla da koordineli olarak çalışan belediye, hızlı bir şekilde encümen kararları alarak yıkımlar gerçekleştirdi. 19942019 yılları arasında belediyenin 25 yıllık tarihinde yıkımı gerçekleştirilen metruk yapı sayısı 76 olarak öğrenilirken, son üç yılda tam 401 yapı yıkılarak bölge halkı için güvenli hale kavuşturuldu.

“Bağlar halkı nezih ortamlarda yaşamayı sonuna kadar hak ediyor”
Metruk yapıların eski Bağlar için çok ciddi bir sorun olduğunu belirten Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mühendislik hizmeti almayan çok yapının olduğunu söyledi. Başkan Beyoğlu, “Bir çoğunun malikleri tarafından çeşitli nedenlerle terk edilmiş ve zamanla hem çökme tehlikesi oluşacak seviyeye gelmiş, hem de madde bağımlılığı başta olmak üzere çeşitli zararlı alışkanlıkları olan gençlerin meskeni haline gelmiştir. Bunlarla ilgili ciddi bir mücadele yürütüyoruz. Gerek kendi tespitlerimiz gerekse vatandaşlardan ve muhtarlarımızdan gelen talepler oluyor. İşin bir de emniyet ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı boyutu var. Hepsini hızlı bir şekilde değerlendirerek zaman kaybı yaşamadan aldığımız encümen kararlarıyla yıkımlar gerçekleştiriyoruz. Üç yılda büyük başarı gösterdik. Yoğun bir talep var. Nezih ortamlarda yaşamayı sonuna kadar hak eden Bağlar halkımız için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yenişehir Belediyesinin çocuklara sinema şenliği sürüyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinin çocuklara sinema şenliği ...
25 milyon TL yatırım yaptı, stokçu fabrikalar yüzünden ürün bulamıyor "İşsizlik yoktur iş beğenmemezlik vardır"
YEREL HABERLER 25 milyon TL yatırım yaptı, stokçu fabrikalar ...
Diyarbakır’da trenin çarptığı genç kız ağır yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da trenin çarptığı genç kız ağır yaralandı
Vali Karaloğlu, patlamanın olduğu 3. Sanayi Sitesi'nde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, patlamanın olduğu 3. Sanayi ...
Diyarbakır’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da trafik kazası: 3 yaralı
Tarihi Zerzevan Kalesi içme suyuna kavuşacak
YEREL HABERLER Tarihi Zerzevan Kalesi içme suyuna kavuşacak
Astım ve şeker hastası anne, evladına ‘teslim ol’ çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Astım ve şeker hastası anne, evladına ‘teslim ol’ ...
LÖSEV, Diyarbakır’da kayıtlı vatandaşlara et dağıttı
YEREL HABERLER LÖSEV, Diyarbakır’da kayıtlı vatandaşlara et dağıttı
DİKKAD’dan çiftçilere aşılama eğitimi
YEREL HABERLER DİKKAD’dan çiftçilere aşılama eğitimi
Diyarbakır’da Nevruz kutlamasında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Nevruz kutlamasında gözaltına alınan 1 ...
‘Yöresel ve Turist Dostu Bayrak’ uygulaması başlıyor
YEREL HABERLER ‘Yöresel ve Turist Dostu Bayrak’ uygulaması başlıyor
Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 5'i ağır 10 yaralı (2)- Yeniden 
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 5'i ağır 10 ...
Sanayi Sitesi esnafı patlama anını anlattı: “Böyle patlama ancak savaşlarda olur” Esnaf Musa Yüksel: “Torna atölyesi yoğun olur, sabah saatleri olması büyük bir facianın eşiğinden dönüldü”
YEREL HABERLER Sanayi Sitesi esnafı patlama anını anlattı: “Böyle ...
İzol, TDPV gençlik konseyi genel başkanlığına getirildi
YEREL HABERLER İzol, TDPV gençlik konseyi genel başkanlığına ...
Diyarbakır Valiliğinden patlamaya ilişkin açıklama: 5’i ağır 10 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır Valiliğinden patlamaya ilişkin açıklama: ...
Yakut, Azerbaycan'da 'Yılın En Başarılı Diyetisyeni' seçildi
YEREL HABERLER Yakut, Azerbaycan'da 'Yılın En Başarılı Diyetisyeni' ...
Diyarbakır’daki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki patlama anı güvenlik kamerasına ...
Diyarbakır’da sanayi sitesinde patlama: 5’i ağır 7 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sanayi sitesinde patlama: 5’i ağır 7 ...
Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 15 yaralı (1)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 15 yaralı (1)
Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi. Olay yerine, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu belirtildi.
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi. ...
MHP Diyarbakır İl Teşkilatı, Ziya Gökalp'ın doğum gününü pasta keserek kutladı
YEREL HABERLER MHP Diyarbakır İl Teşkilatı, Ziya Gökalp'ın doğum ...
Özhaseki: En iyi belediyeciliği AK Parti yapar
YEREL HABERLER Özhaseki: En iyi belediyeciliği AK Parti yapar
“Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi” anavatanında
YEREL HABERLER “Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi” ...
Mehmet Özhaseki’nin eşi, evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Mehmet Özhaseki’nin eşi, evlat nöbetindeki ailelerle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.