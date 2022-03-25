Girişimci kadınlar Diyarbakır'da buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Aydın İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Esen Türker, Muğla KGK Başkanı Mehtap Çahan ile beraberlerindeki iş Kadınları 'Doğu Batı El Ele' sloganıyla, Diyarbakır Ticaret Borsasında Borsa Başkanı Engin Yeşil, TOBB Diyarbakır KGK Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi.

Mart ayı girişimcilik ayı dolaysıyla Muğla ve Aydın Kadın Girişimciler Kurulları Diyarbakır ve Mardin'de düzenlenen network toplantıları ve kadın girişimci buluşmalarına katılım sağlamak amacıyla ilk olarak Diyarbakır’ı ziyaret etti. Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zülal Koç ile Diyarbakır KGK üyeleri tarafından karşılan Aydın ve Muğla Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri network toplantısını gerçekleştirdi. Kadın girişimciler arasında yapılan network toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, kadınların iş dünyasında hak ettikleri yeri almalarını sağlamak için kurulan TOBB KGK sayesinde kadınlar arasında girişimciliğin bir kariyer seçeneği olarak öneminin her geçen gün artığını belirterek, Aydın, Muğla ve Diyarbakır kadın girişimcilerinin bir araya gelerek birlikte çok iyi projeleri hayata geçireceklerine inandığını söyledi.

DTB Başkanı Engin Yeşil’in konuşmasının ardından Aydın, Muğla, Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkan ve üyeleri Network toplantısını gerçekleştirdi.

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