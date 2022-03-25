Diyarbakır 3. Sanayi sitesindeki patlamanın itfaiye raporu çıktı

Diyarbakır’da dün sabah saatlerinde Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan 3. Sanayi Sitesinde bir iş yerinde yaşanan patlamaya ilişkin itfaiye raporunu tamamladı. 5’i ağır 11 kişinin yaralandığı, 5 iş yeri ile 16 aracın zarar gördüğü patlamanın sebebi hazırlanan raporda, 'sanayi tipi tüpün yüksek basınçtan dolayı patlamış olabileceği kanaatine varıldı' şeklinde açıklandı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde dün sabah saatlerinde Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan 3. Sanayi Sitesinde bir iş yerinde yaşanan patlamaya ilişkin itfaiye raporunu ortaya çıktı. Raporda 5’i ağır 11 kişinin yaralandığı, 5 iş yeri ile 16 aracın zarar gördüğü patlamanın sebebinin, sanayi tipi tüpün yüksek basınçtan dolayı patlamış olabileceği ifade edildi.



Yaralıların isimleri

Olayda yaralananların isimler ise şöyle:

“Ali Erdil, Emre Guger, Necati Guger, Muharrem Karaca, İhsan Toprak, Veysi Kahraman, Medet Dal, Baran Dal, Harun Uğurlu, Mustafa Esim ve Mahmut Taşka”.



Olayın geçmişi

Olay dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Şanlıurfa Yolu üzerinde bulunan 3. Sanayi Sitesindeki bir torna atölyesinde saat 09.15 sıralarında meydana gelmiş, yaşanan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri ile polis ekipleri sevk edilmişti. Yaşanan olayda 5’i ağır 11 kişi yaralanmış, 5 iş yeri ile 16 araçta ise maddi çapta hasar oluşmuştu.

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