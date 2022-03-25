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Bakan Soylu, ‘El Cezerinin Olağanüstü Makineleri Sergisi’ni açtı Sergi açılışında Rusya-Ukrayna savaşına dikkat çeken Bakan Soylu: "Barışı ve bu savaşın bitmesini kendisine sorumluluk hisseden yegane ülkelerden birisiyiz" "Kavganın, savaşın, kaosun, karmaşıklığın değil hep birlikte barışın, dostluğun ve beraberliğin içinde yüzelim" "İyilik dünyaya hakim olacak ve yine bu, bu coğrafyadan yükselecek”

İHA

Bakan Soylu, ‘El Cezerinin Olağanüstü Makineleri Sergisi’ni açtı Sergi açılışında Rusya-Ukrayna savaşına dikkat çeken Bakan Soylu: "Barışı ve bu savaşın bitmesini kendisine sorumluluk hisseden yegane ülkelerden birisiyiz" "Kavganın, savaşın, kaosun, karmaşıklığın değil hep birlikte barışın, dostluğun ve beraberliğin içinde yüzelim" "İyilik dünyaya hakim olacak ve yine bu, bu coğrafyadan yükselecek”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘El Cezerinin Olağanüstü Makineleri Sergisi’nin açılışında yaptığı konuşmada Rusya Ukrayna savaşına dikkat çekerek, "Barışı ve bu savaşın bitmesini kendisine sorumluluk hisseden yegane ülkelerden birisiyiz. Kavganın, savaşın, kaosun, karmaşıklığın değil hep birlikte barışın, dostluğun ve beraberliğin içinde yüzelim. İyilik dünyaya hakim olacak ve yine bu, bu coğrafyadan yükselecek” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘El Cezerinin Olağanüstü Makineleri Sergisi’ açılışına katılmak üzere Diyarbakır’a geldi. Bakan Soylu Büyükşehir Belediyesince ünlü İslam alimi ve sibernetiğin kurucusu olarak kabul edilen El Cezeri’nin 13’üncü yüzyılda kaleme aldığı makine çizimlerinin çalışır makinelere dönüştürüldüğü Sur ilçesinde bulunan tarihi Keçi Burcundaki ‘Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi’nin açılışını yaptı. Keçi Burcundaki ‘Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi’nin açılışına Bakan Soylu’nun yanı sıra Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, kamu kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Serginin açılışından önce açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, sergide bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Tarihimizin, medeniyetimizin, kültürümüzün bize bıraktığı miras içerisinde bu anlayışla tekrar burada kucaklaşma imkanına sahip olabilmek ayrı bir onur" diyen Soylu, Vali Münir Karaloğlu’na ve 2019’da İstanbul’da açılan Cezeri Müzesindeki eserlerin Diyarbakırlılarla buluşmasına vesile olan Genel Müdür Yardımcısı Nisanur Çalışkan’a teşekkür etti.

"Büyük bir medeniyetin evlatlarıyız"
Serginin hayırlı olmasını dileyen Bakan Soylu, "Büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Bizi medeniyetimizden ayırmak isteyenler ilk önce medeniyetimizi karaladılar, birliğimizi ve beraberliğimizi ötekileştirmeye, ötelemeye çalıştılar. Ardından özgüvenimizi almaya çalıştılar. ’Biz yapabiliriz, biz becerebiliriz, biz gerçekleştirebiliriz.’ anlayışını içimizden koparmak istediler. Ardından dış dünyanın ürettiklerine hayran hayran bakıp bizi ’Kendimiz yapamayız ancak takip ve taklit ederiz’ diyen bir anlayışın içerisine itmek istediler. Ama görüyoruz ki bizim hamurumuz, karakterimiz bu medeniyette güçlü bir şekilde yoğrulmuştur" dedi.

“Barışı ve bu savaşın bitmesini kendisine sorumluluk hisseden yegane ülkelerden birisiyiz”
Ukrayna ile Rusya savaşına değinen Bakan Soylu, "Piri Reis’ten Harezmi’ye, İbni Sina’dan Cezeri’ye kadar hem fennin hem ilmin hem tekniğin maneviyatını bu medeniyette yoğuran bir anlayışın, güçlü bir karakterin evlatlarıyız. Barışı ve bu savaşın bitmesini kendisine sorumluluk hisseden yegane ülkelerden birisiyiz. Çünkü barışın, huzurun, kardeşliğin, hem insanlığa hem geleceğe hem de geçmişin bıraktığı mirasa sahip çıkabileceğini bilen bir anlayışın çocuklarıyız. Ancak barış ve huzurda bunları meydana getirebilirsiniz. Ancak barışta bilginin peşinden gidebilirsiniz, doğru üretimde bulunabilirsiniz. Aksi takdirde bunu gerçekleştiremezsiniz. Kargaşanın içerisinde üretemezsiniz. Sabah kalktığınızda endişeyle ’Acaba bugün hangi karmaşa ve kargaşayla, kaosla olacağım, okula gidebilir miyim, üniversiteye gidebilir miyim?’ diye endişe içerisinde olursanız, bilimden, tarihinizden, size bırakılanlardan, emanet edilenlerden koparsınız. O zaman derdiniz bir tek şeydir, o da ’Acaba ne zaman huzur içerisinde olabilirim?’ düşüncesinin peşinden koşmaktır" diye konuştu.

“Dünyayı bir iyilik dünyası haline getireceğiz”
Çocukların Suriye’de, Ukrayna’da hayatlarını kaybettiklerini ifade eden Bakan Soylu, "Bu vahşilikten kurtulamıyorlar. Onun için bizim hep birlikte dünyaya güçlü bir ses vermemiz lazım ve güçlü olmamız lazım. Cumhurbaşkanı’mız ’Bu ülkenin 81 vilayetinde üniversitelerin açılması lazım.’ dediğinde, dediler ki; ne gerek var? Ülkenin bir takım vilayetlerinde olsun yeter. Zannettiler ki sadece bu döneme ait bir şey ortaya konuyor. Aslında öyle düşünmedi, biz açarız, donatırız, çocuklarımıza, gençlerimize imkan sağlarız, bizden sonra gelenler, çok daha geliştirirler ve bizim gençlerimizin, çocuklarımızın dünya ile rekabet etmesini sağlayabilirler. Yapacak çok işimiz var. Ama şu soruyu sormak isterdim. Bombaların altındaki Suriye, İran, Irak’ta çocuklar yıllarca sıkıntı altında kalmış, Afganistanlı çocukların hiç böyle bir şeyi düşünebilme kabiliyeti var mıdır? Ülkelerinden başka ülkelere gitmek zorunda kalan Ukraynalı çocukların böyle bir kabiliyeti var mıdır? Okul, üniversite, bilim düşünebilirler mi? Bir şey yapmaya çalışıyorlar dünyada. Lütfen bu tuzağa düşmeyelim. Nefreti, düşmanlığı artırmaya çalışıyorlar. Bizim yolumuz belli. Dünyayı bir iyilik dünyası haline getireceğiz ve orada ilmin, insanlara faydalı olmanın peşinden yürüyeceğiz. Yapmamız gereken bu. Peki bu sadece bizim coğrafyamıza mı ait bir şey? Hayır, Cezeri sadece kendi büyüdüğü coğrafyada mı icat, ilim, fen ve tekniğin gereklerini yerine getirmiştir? Bu da hayır. Sadece kendi coğrafyamızda değil, etrafımızdaki coğrafya ve dünyaya bir ölçü ortaya koymalıyız. Suriye, Irak, Afganistan, Pakistan, Yemen hep böyle mi kalmalı? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Lübnan’daki 02 yaş arası çocuklara ekonomik krizden içemedikleri, yemedikleri süt ve mamaları gönderiyor. Kavganın, savaşın, kaosun, karmaşıklığın değil hep birlikte barışın, dostluğun ve beraberliğin içinde yüzelim. İyilik dünyaya hakim olacak ve yine bu, bu coğrafyadan yükselecek. İnancımız tam. Bu hep birlikte sağlayacağız, gerçekleştireceğiz. Hem kendi huzurumuzu hem de etrafımızdaki coğrafyamızın huzurunu sağlayacağız, gerçekleştireceğiz. Cezeri, Harezmi, İbni Sina, Piri Reis’i bir vesile ile örnek alıp o yolculuğu yapmanızı istiyoruz" şeklinde konuştu.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da, bilim insanı El Cezeri’nin bu topraklarda doğduğunu ve yaşadığını belirterek Artuklu Sarayı’nda 26 yıl başmühendislik yaptığını aktardı.

"Tüm projeleri üretilmeye yönelik yeniden ele aldık"
İstanbul Cezeri Müzesi Genel Müdür Yardımcısı Nisanur Çalışkan ise İstanbul’daki müzede yer alan en önemli parçaları Diyarbakırlılarla buluşturmak istediklerini belirterek, "Rahmetli babam Durmuş Çalışkan, 20 yıl kadar Cezeri’nin kitabından makine ve otomatlarını bir mühendislik yaklaşımıyla yola çıkarak projelendirdi. Bu çalışmaları yaparken İstanbul Cezeri Müzesini kurduk. Ardından onu kaybettik ve vefa borcumuzu yerine getirmemiz gerekiyordu. Tüm projeleri üretilmeye yönelik yeniden ele aldık. Cezeri’nin makine ve otomatlarının yanı sıra Cezeri’nin mekanik prensiplerini çocukların ve yetişkinlerin de anlamasına yönelik tüm temel prensipleri yeniden farklı cihazlarla ürettik. Özellikle çocuklara ilham kaynağı olmasını umuyoruz" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Bakan Soylu ve Vali Karaloğlu gençlerle kurdele keserek serginin açılışını yaptıktan sonra bir süre sergiyi gezerek AFAD Birlik Müdürlüğü, 10 il müdürü ve bin 433 personelin katılımı ile yapılacak arama kurtarma tatbikatına katılmak üzere bölgeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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